Il nuovo San Siro prende corpo: ecco le prime idee di Inter e Milan

Come sarà il nuovo stadio di Inter e Milan? Nel dettaglio non è possibile ancora saperlo. Le due società, infatti, non hanno ancora stabilito l'architetto che curerà il progetto, pur avendo selezionato sei studi internazionali tra cui scegliere quello ritenuto migliore.

A grandi linee, però, Milan e Inter hanno le idee chiare su come dovrà esser costruito. Tutto è indicato nel documento di 750 pagine al vaglio del Comune, che prevede anche l'abbattimento dello storico San Siro con la motivazione esclusivamente economica che ad oggi quello stadio non costituisce né uno strumento di ricavi per le due squadre milanesi e neppure per il Comune di Milano, che incassa 9 milioni di euro di affitto, ma ne spede 10 per la sua manutenzione.

Il San Siro 2.0 sarà privo di barriere architettoniche, sarà parzialmente interrato, per diminuirne anche l'attuale altezza che raggiungerebbe i 30 metri rispetto agli attuali 68, limitando anche l'impatto acustico.

Per rendere l'impianto più remunerativo, Inter e Milan avrebbero pensato ad aumentare i posti corporate dall'attuale 4% fino ad un 20%, compensando però la media dei prezzi con aree diversificate in base non solo al tifo, ma anche alla capacità di spesa. Pertanto, oltre alle aree vip, anche settori dedicati a famiglie e bambini, oltre - eventualmente - ad altri riservati al tifo più caldo con solo posti in piedi.