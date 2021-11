Esce in queste ore ancora su Streetlab Records, una delle label più vivaci dell'universo sonoro di Jaywork Music Group, il nuovo singolo di Diego Broggio & Castaman. Il brano si chiama "Dancing by Myself" e segue gli ottimi risultati raggiunti da brani come la recente "Freaking Weekend". Per chi non lo sapesse, Diego Broggio, oltre a mille altri, è il professionista della dance che ha creato il successo assoluto di progetti musicali come DB Boulevard. "Dancing by Myself è un pezzo che spinge forte. E ballare da soli, come dice il titolo del brano può anche essere un piacere tutto da vivere, soprattutto se succede al ritmo dalla house melodica e piena di Groove prodotta da Diego Broggio e Castaman. Il brano è accompagnato da un brano pieno di ragazze che si lasciano andare al ritmo, il che non è male... Perché la musica è sempre magia.

Jaywork Music Group gestisce diverse label ed è attiva sul mercato italiano ed internazionale attivo ormai dal lontano 1998. I generi musicali sono tanti, mentre l'approccio di Luca Peruzzi e Luca Facchini è sempre lo stesso: spensieratezza nelle canzoni, cura del prodotto e musica che possa piacere anche all'estero. E' una formula di un lavoro, quella di Jaywork Music Group, che sembra destinata a far strada nel tempo. Tutto questo si concretizza anche grazie ad una community di artisti e dj che mettono la loro creatività anche al servizio di un progetto da portare avanti insieme e non come solisti. https://www.jaywork.com

