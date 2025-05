Il duo annuncia l’ottava uscita discografica prevista per ottobre 2025. Una nuova tappa in una storia fatta di amicizia, passione e musica che racconta la vita con occhi diversi.

È ufficiale: a ottobre 2025 uscirà il nuovo album di Frenkin Official, il duo musicale formato da Diego, dalla provincia di Bergamo, e Mike, da Roma. I due artisti, amici prima ancora che colleghi, sono pronti a tornare con un ottavo progetto discografico dopo il successo dei sette album già pubblicati su Spotify, tra cui l’ultimo, Harabanana, composto da ben 19 tracce.

Ma Frenkin Official non è solo musica: è una storia di amicizia vera, nata in modo del tutto inaspettato. Correva l’anno 2013 quando Diego e Mike si conobbero durante una crociera nel Baltico. Diego era in viaggio con un amico, Mike con sua moglie. Un incontro casuale che si trasformò subito in una connessione profonda. Da allora, nonostante i 600 chilometri che li separano, i due non hanno mai perso contatto.

Nel 2024, quell’amicizia ha trovato espressione concreta nella nascita del progetto musicale Frenkin Official. Unendo la passione di Diego per la produzione e la voce con il talento di Mike nella scrittura di testi, il duo ha dato vita a un mix unico tra rap e pop, che affronta temi personali, sociali e umani con uno sguardo sincero, mai banale, sempre carico di speranza e ottimismo.

Il loro metodo creativo è tanto spontaneo quanto strutturato: Mike scrive i testi, spesso di getto, mentre Diego compone, canta, arrangia e produce. Ma non esistono confini rigidi: i brani nascono spesso da un confronto, da un’idea condivisa, da un titolo improvviso o una frase che accende l’ispirazione.

Con i sette album già pubblicati, Frenkin Official ha costruito un repertorio ricco e personale, condiviso soprattutto sui social e Spotify, dove i loro brani stanno raccogliendo sempre più ascoltatori affezionati.

Ora, l’attenzione è tutta rivolta al nuovo lavoro atteso per ottobre. Il titolo non è ancora stato deciso, ma i contenuti sono quasi del tutto pronti: nuove canzoni nate da folgorazioni creative, che continuano a raccontare il mondo secondo Diego e Mike, con autenticità e passione.

Una cosa è certa: il nuovo album sarà un’altra tappa importante nel viaggio di Frenkin Official, un duo che continua a dimostrare come dalla forza di un’amicizia possa nascere arte vera.