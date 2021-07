Il sound del nuovo singolo dei VOODOO, "So Get Up" è decisamente internazionale, mette insieme house, tech house e diversi riferimenti... e non dà scampo. Se proprio ascoltandola non si può ballare, non muovere almeno la testa a tempo è impossibile. I VOODOO si sono già esibiti in mezzo mondo (Bangkok, Milano, Jakarta, Ibiza, Melbourne, Zagabria, Amburgo) e soprattutto la loro musica ogni weekend fa muovere a tempo i locali del pianeta grazie ai dj set di tanti colleghi di mixer... Riassumendo, la loro tech house potrebbe anche segnare la ripartenza del ballo. Non sarebbe una brutta notizia.

Ma cosa c'è al centro della mission di VOODOO? Diffondere un stile tech-house e techno entusiasmante, pieno di energia a un pubblico globale. Il progetto discografico nasce in studio ma è già noto in Club e radio internazionali, grazie anche a innumerevoli bootleg e remix suonati da dj di fama mondiale. Il calendario di release è fitto, vere e proprie "dance-floors ammo", ovvero armi da pista, in ambito tech-house e techno all'avanguardia per conquistare anche i clubber più esigenti.

Ma chi sono questi misteriosi VOODOO, un progetto musicale proposto Jackpot Records? Difficile dirlo. Il loro simpatico simbolo si fa vedere da tempo ma lascia tanti dubbi...

Fatto sta che la label di Sandro Bani e Davide Svezza riesce a far muovere a tempo il mondo (anzi, nelle zone in cui si può, nelle altre il ritmo genera solo emozioni, in sicurezza), con ritmi davvero irresistibili. Tra l'altro, il nuovo singolo dei VOODOO, "So Get Up" segue gli ottimi risultati di "I Believe", bomba da dancefloor che ha raggiunto eccellenti risultati nelle chart sui diversi siti musicali.

VOODOO - "So Get Up" (Jackpot Records) su Spotify:

https://open.spotify.com/track/3ADyET7p1zcH56ADogUDY4?si=2158e308864242eb