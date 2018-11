Yemen, crescono gli appelli per il cessate il fuoco, ma la guerra sta continuando

Mentre prosegue la raccolta fondi contro la malnutrizione tramite il numero solidale 45525, l'Unicef ricorda le conseguenze del conflitto in Yemen, dove in tre anni, sono stati uccisi o gravemente feriti dai combattimenti almeno 6.000 bambini e oltre 11 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria per sopravvivere, tanto che un bambino muore ogni 10 minuti per cause prevenibili con la vaccinazione e per malnutrizione.

Questa la dichiarazione in merito, del 17 novembre, del direttore generale dell'Unicef Henrietta Fore:

«Il numero crescente di appelli per un cessate il fuoco nello Yemen e la ripresa dei colloqui politici, offrono un barlume di speranza ai bambini yemeniti affinché la pace possa un giorno tornare nel loro paese.

Eppure i combattimenti continuano e sono i bambini a sopportare le conseguenze di una guerra dichiarata dagli adulti - vivendo in comunità devastate dalla violenza, dal colera e dalla malnutrizione. Paura e dolore che durano tutta la vita sono stati incisi nei loro giovani cuori.

I bambini hanno sofferto terribilmente durante più di tre anni di conflitto - almeno 6.000 sono stati uccisi o gravemente feriti dai combattimenti, mentre oltre 11 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria per sopravvivere.

I servizi di base come l'acqua, l'assistenza sanitaria e i servizi igienico-sanitari sono praticamente crollati, e con l'economia in caduta libera, le famiglie non possono permettersi di sfamare i propri figli o di portarli alle strutture sanitarie. Nello Yemen, un bambino muore ogni 10 minuti per cause prevenibili, tra cui la malnutrizione e le malattie a prevenibili con i vaccini.

È mia sincera speranza che, mentre il Consiglio di sicurezza si è riunito (ieri) per discutere dello Yemen e riprendere i colloqui politici nelle prossime settimane, le parti in conflitto e coloro che hanno influenza su di loro ascoltino gli appelli per una pace duratura e pongano gli interessi dei bambini yemeniti davanti e al centro. Tutti i bambini hanno bisogno di pace.»