Il 20 ottobre, alla Sala Accademica di Santa Cecilia, il concerto "Morricone e l’organo: un rapporto quasi sacrale"

Si concluderà sabato 20 ottobre alle ore 19, nella Sala Accademica del Conservatorio "Santa Cecilia" in via dei Greci 18, il Festival "Un Organo per Roma 2018" organizzato da Camerata Italica, IUC (Istituzione Universitaria dei Concerti) e Conservatorio "Santa Cecilia", con il concerto "Morricone e l'organo: un rapporto quasi sacrale", omaggio ad Ennio Morricone per i suoi 90 anni.

La serata, che vedrà anche la presenza del Maestro, sarà condotta da Giovanni D'Alò insieme a Carla Conti, Roberto Giuliani e Giorgio Carnini, con la partecipazione di storici collaboratori che da anni affiancano il compositore romano nell'esecuzione della sua musica: Gilda Buttà, Bruno Battisti D'Amario, Gino Lanzillotta, Carlo Romano, Luca Pincini, Paolo Zampini, il soprano Susanna Rigacci, l'organista Alberto Pavoni ed il Coro "Claudio Casini" dell'Università di Roma Tor Vergata diretto da Stefano Cucci, presenza immancabile in ogni concerto del Maestro, sia in Italia che all'estero.

Il concerto, che sarà preceduto da una conversazione su "Inseguendo quel suono. La mia musica, la mia vita" - libro di interviste del Maestro con Alessandro De Rosa, che interverrà in un brevissimo video - è stato pensato come se le musiche di Morricone scaturissero da musiche di Bach, Frescobaldi e Stravinsky.

Si parte così da questi tre autori per passare poi con una transizione - come se Morricone meditasse sulla musica di quei maestri del passato – alla musica di Morricone stesso ed in particolare alle sue più famose composizioni per il cinema, da Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto a Mission, da C'era una volta il West a Cinema Paradiso, da La Battaglia di Algeri a C'era una volta in America.

Il concerto, in collaborazione con "Alziamo il volume", la serie di incontri con l'autore curata da Carla Conte e Roberto Giuliani, è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.