Costituite le tre Commissioni consiliari: domani prima riunione per l’elezione dei presidenti. Il presidente del Consiglio comunale Alessandro Oliva ha convocato i tre organi in aula consiliare a partire dalle 17:00 sino alle 19:00 secondo l’ordine di appartenenza dei Consiglieri.

Ecco come sono formate le tre commissioni.

Nella Prima Commissione Oliva Alessandro (delega Saraò Santi), Alessio Andaloro, Valentina Cocuzza, Antonino Italiano, Lydia Russo, Giuseppe Crisafulli, Rosario Piraino, Massimo Bagli.

Nella Seconda Santi Saraò, Damiano Maisano, Danilo Ficarra, Giuseppe Doddo, Franco Rizzo, Lorenzo Italiano, Mario Sindoni, Fabiana Bambaci.

Nella Terza Maurizio Capone (delega Saraò Santi), Antonio Foti, Santina Sgrò, Franco Russo, Marilena Sottile, Antonio Amato, Maria Magliarditi, Alessia Pellegrino.

Il Sindaco Pippo Midili con propria determina ha nominato esperto gratuito il dottore agronomo Pietro Formica, che dovrà occuparsi di agricoltura, decoro urbano e manutenzione, gestione e pianificazione sostenibile del verde pubblico. L’obiettivo, come evidenziato dal primo cittadino, è di poter contare su una figura qualificata, che ha maturato adeguate professionalità in materia “per fornire indirizzi tecnici a supporto delle politiche di governo del ricco e biodiverso patrimonio verde della città”.

“All’interno della struttura burocratica comunale non vi sono queste specializzazioni, – ha detto Midili – però c’è la necessità d’intervenire nel settore del verde, visto che la componente arborea presente necessita di attenzione adeguata e soprattutto supportata da indicazioni competenti. Sono certo che il dottor Formica offrirà adeguata collaborazione all’Amministrazione e al sottoscritto”

Un 4 Novembre caratterizzato da una sobria cerimonia, necessariamente in tono minore, in Piazza Roma, durante la quale il Sindaco Midili ha deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, omaggio a quanti donarono la vita per la Patria. Ad accompagnarlo la comandante della Polizia municipale Giuseppa Puleo. Nessun'altra partecipazione, né di forze armate, né gonfaloni e banda musicale. La cerimonia si è svolta in forma ridotta a causa delle disposizioni di sicurezza legate all’emergenza sanitaria.