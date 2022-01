Si intitola “Dormi bene”, il nuovo singolo del producer e cantautore romano Marco Achtner in rotazione radio dallo scorso 19 novembre. E, da questo nome che in qualche modo ci riporta alle trame della bella scena pop e dance in scena dalla seconda metà degli anni 2000, ci ritroviamo oggi a carezzare le dolci pieghe di un brano decisamente leggero e dai molteplici piani di lettura. Di sicuro il messaggio principale è inconfondibile: catturiamola questa vita senza lasciarla scivolare dentro le scuse buone a rimandare le nostre grandi e piccole cose. Un moderno carpe diem in chiave pop firmato da Marco Achtner.

Iniziamo parlando del video. Come fossero 2 vite parallele quelle dei protagonisti… o anche come fosse la stessa vita… come la leggi tu?

Sono due vite parallele che a un certo punto si incrociano. Un pò come succede quando comincia una storia...due estranei che, per caso o per destino (questo a secondo delle credenze di ognuno), d'improvviso non sono più tali e cominciano un percorso insieme.



Una domanda assai provocatoria, che spero coglierai nel modo opportuno: il carpe diem che è alla base della tua lirica lo raffiguri in video all’amore canonico tra un uomo e una donna. Almeno questo ci arriva. Non pensi che invece, sesso a parte, il concetto avrebbe avuto un più ampio respiro se riferito a tanto altro?

Sono d'accordo con ciò che dici, il carpe diem è un concetto applicabile ad altri ambiti. L'amore canonico è solo uno dei tanti. Però secondo me nelle relazioni, c'è meno tempo per poterci ragionare...se ci pensi troppo il momento buono è già passato. Poi ovviamente, come in ogni canzone che scrivo, c'è semplicemente la mia prospettiva delle cose e il mio modo di viverle...mai la presunzione di voler insegnare niente a nessuno. Sono un semplice "cantastorie"!



Parlaci della produzione. Come hai lavorato al brano? Una produzione totalmente tua o dobbiamo citare qualche buona collaborazione?

Del brano ho scritto musica e parole, come spesso accade nelle mie produzioni sono l'unico responsabile/colpevole. L'arrangiamento invece è stato curato da Ematyk, con cui ho già lavorato per "Un ananas e una caramella" e da Daniele Ceccarini, che produce i miei brani da tanti anni.



E parlando dei suoni? In genere, anche pensando alla tua carriera, che rapporto hai con i suoni, come li sceglie, come sai di aver raggiunto quello giusto?

Sono cresciuto ascoltando la musica elettronica e i cantautori italiani. Due mondi completamente agli antipodi, che però mi hanno ugualmente ispirato e continuano ad ispirarmi. Ogni volta che mi metto davanti a un pianoforte a scrivere è come se avessi su una spalla un angelo e sull'altra il diavolo e ti assicuro che farli andare d'accordo non è facile. So di aver raggiunto il suono giusto quando, l'angelo e il diavolo, spariscono dalle mie spalle e smettono di parlare.



A chiudere: questo brano apre le porte anche per un ritorno ai live?

Ho tantissime date in programma per il nuovo anno. Suonare dal vivo e portare le mie canzoni nei teatri e nelle piazze è la parte che mi piace di più del mio lavoro. Spero che la pandemia ci permetta di tornare presto alla "normalità" anche sotto questo punto di vista.