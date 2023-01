Dopo aver vinto la finale di LAZIOSound 2022 nella categoria I LOVE MOZART, il duo Ciampa-Piccotti presenta Adiós Nonino in uscita il 13 gennaio 2023 per INRI Classic distribuito da Universal Music.

Riconosciuta eccellenza giovanile della scena italiana, il duo si confronta spesso con i grandi classici e, per l’occasione, rende omaggio a uno dei brani più celebri di Astor Piazzolla, in un inedito e originale arrangiamento che vede protagonisti violoncello e chitarra classica.

Il duo nasce dall'incontro tra Erica Piccotti - astro nascente del violoncello che nonostante la giovanissima età ha già inciso per l'etichetta discografica Warner Classics, collaborato con artisti di fama internazionale ed è insignita dell'onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana - e Gian Marco Ciampa, chitarrista classico vincitore di più di 40 concorsi internazionali e con alle spalle una ricca attività di concerti che lo ha portato a esibirsi in quattro continenti.

Nuove leve ma anche indiscussi talenti che attingono a piene mani dall’archivio di grandi classici, restituendoli al pubblico con arrangiamenti originali, Erica e Gian Marco confermano la vivacità del contesto musicale del territorio, ben rappresentato dalla stessa poliedricità dell’universo di LAZIOSound da cui Ciampa e Piccotti sono usciti vincitori per la categoria I Love Mozart.

In uscita il 13 gennaio 2023, Gian Marco Ciampa e Erica Piccotti reinterpretano Adiós Nonino - indiscusso capolavoro di uno dei compositori più importanti del XX secolo - in una versione inedita per chitarra classica e violoncello. Due strumenti capaci di rappresentare al meglio la tragicità del momento: la ritmica veloce e serrata della chitarra esprime la disperazione dei familiari, mentre il violoncello con le sue melodie strazianti ci ricorda il lamento del padre di Piazzolla sul letto di morte.

Il brano fu infatti scritto da Piazzolla subito dopo aver ricevuto la notizia della morte improvvisa del padre – chiamato dai familiari Nonino – mentre si trovava in tour in Centro America. La melodia è dunque struggente e reca in sé una grandissima forza emotiva, pur conservando un andamento tipico del Nuevo Tango: questo melting pot di emozioni e ispirazioni, non a caso, l’ha reso uno dei brani più celebri di Piazzolla.

Gian Marco Ciampa e Erica Piccotti non sono nuovi a questo genere di sperimentazioni. Nei loro programmi da concerto il violoncello e la chitarra si fondono per esplorare le molteplici sfaccettature del repertorio che nasce dall'unione tra la musica popolare latino-americana e la musica colta europea: un viaggio dal folklore spagnolo alla danza popolare sudamericana attraverso le opere di alcuni dei compositori più rappresentativi del Novecento come De Falla, Piazzolla e Albeniz.

Dai ritmi serrati del Tango argentino alle malinconiche melodie di carattere popolare, dalle percussioni riprodotte dal legno della chitarra al calore avvolgente dei canti del violoncello: l'ascoltatore viene trascinato in un'orbita di emozioni contrastanti, entrando a far parte di un mondo misterioso dove l'eleganza dei compositori classici incontra la sensualità della musica folkloristica.

LAZIOSound è il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio attraverso strumenti economici, interventi mirati, partnership ed attività di promozione finalizzate a sostenere le componenti artistiche giovanili indipendenti.