Concorso riservato DM, e oggi il CdS apre anche a chi non ha i 2 anni di servizio

Concorso riservato non selettivo. Il Consiglio di Stato in data odierna (uno dei tanti decreti pubblicati oggi è il n. 1260/2019) ha ammesso altri ricorrenti Diplomati Magistrale al riservato. Si tratta di docenti in possesso di servizio nella paritaria, ma anche docenti che non hanno i due anni di servizio.

Costoro sin da subito potranno partecipare al concorso riservato non selettivo.

Tutto ciò rallenterà inevitabilmente l’espletamento della procedura concorsuale e a questo punto è assai improbabile che il tutto termini entro luglio 2019, dato che parliamo di migliaia di ricorrenti e gli USR dovranno fronteggiare questa “novità”, probabilmente con non poche difficoltà.