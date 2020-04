La Delegazione ACI Sport Sicilia pensa al dopo emergenza, quando con la conferma delle condizioni adeguate si cercherà di recuperare e vivere insieme il momento celebrativo dello sport nell’isola.

“Lo sport delle 4 ruote ha desiderio di ripartire al più presto e certamente la passione riaccenderà i motori quando alla fine dell’emergenza per la lotta al contagio del COVID-19, vi saranno le condizioni adeguate per celebrare insieme i Campioni Siciliani 2019 e trovare il giusto spazio per lo sport”: è quanto afferma il Delegato ACI Sport Sicilia Armando Battaglia, che unitamente a Daniele Settimo, coordinatore regionale e Presidente della Commissione Rally ACI, è al lavoro con l’intero staff regionale affinché la fine della crisi trovi ogni condizione per una rapida ripartenza.

Si svolgerà certamente la Premiazione dei Campioni Siciliani 2019 non appena possibile: la Delegazione regionale rende noto che tutte le prenotazioni già effettuate per la serata, che si svolgerà sempre presso l’Hotel Four Points by Sheraton di Aci Castello (CT), restano valide per quella che sarà la nuova data.

Le prenotazioni possono essere modificate o anche revocate, se necessario: basta contattare la delegazione ACI Sport Sicilia, il cui staff è a disposizione.