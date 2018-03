11 marzo, Inaugura lo Stadio Comunale di Lesmo con un quadrangolare di beneficenza

L'11 marzo 2018 verrà inaugurato il nuovo Stadio Comunale di Lesmo (via Petrarca 2) e per l'occasione AC Lesmo Monza Brianza e il comune di Lesmo hanno organizzato un quadrangolare di calcio, un evento unico e storico per il territorio, all'insegna dello sport e della solidarietà.

Il tema della campagna è #domenicadelluguaglianza, quindi all'attività di contrasto alle discriminazioni fondate verso i bambini e le persone affette da sindrome di Down e in generale da disabilità motorie o intellettive. L'educazione e il rispetto del prossimo come principi base sul quale fondare la formazione e la crescita di tutti i bambini. L'Associazione ONLUS che ha co-organizzato l'evento è l'Associazione Heartbeat Moving Children ONLUS fondata da Alejandra Gutierrez, ex attrice e modella che da anni si occupa di promuovere l'inserimento sociale e raccogliere fondi in favore di bambini e persone con sindrome di Down, producendo eventi in ambito di sport e spettacolo." Non devi avere paura perché anche noi possiamo avere una vita bellissima, essere felici, andare a scuola, lavorare, avere amici e soprattutto FARE SPORT!".

Gli utili raccolti verranno devoluti a favore dell'Associazione Heartbeat Moving Children per un progetto di sport pluriennale all'interno del Centro Sportivo che coinvolgerà bambini con sindrome di Down e diversamente abili. Al termine del Quadrangolare di Calcio si svolgerà la cerimonia di premiazione con la consegna dei trofei alle squadre intervenute e i ringraziamenti vari. Conclusa la premiazione, la manifestazione proseguirà con una storica esibizione artistica dei top deejays presenti.



Il programma della manifestazione prevede quanto segue:

Dalle 16:30 – Cerimonia d'apertura con bambini AC Lesmo e Heartbeat M.C. Dalle 17:00 – Inizio Quadrangolare di Calcio #domenicadelluguaglianza Dalle 19:30 – Premiazione e ringraziamenti

Dalle 20:00 – Festa Musica con esibizione Artisti e Nazionale Deejay

Evento Facebook con aggiornamento e dettagli:

https://www.facebook.com/events/153185242156668/permalink/161334174675108/

Testimonial ufficiale dell'evento sarà la mitica mascotte LEO, un enorme costume alto 2 metri con la divisa ufficiale di AC Lesmo Monza Brianza che animerà la manifestazione. LEO rappresenterà per tutto l'evento l'Associazione Calcio Lesmo Monza Brianza nata solamente un anno fa e il sogno realizzato del nuovo manto erboso sintetico, la realizzazione della tribuna in cemento armato di ultima generazione e tante altre migliorie apportate ad un centro sportivo già bello e attrezzato (vedi video presentazione https://www.facebook.com/aclesmomonzabrianza/videos/516021092098530/ ). LEO indosserà quindi la maglia N.1 per festeggiare insieme al grande pubblico e tutti gli artisti che interverranno il suo primo compleanno.

La conduzione della manifestazione sarà affiancata da due grandi professionisti della Radio e TV Italiana, Paki Arcella presentatore televisivo e Fabrizio Ferrari giornalista e speaker di RTL 102.5. Contornerà poi l'evento calcistico con la sua musica e jingles DJ Leo Bonarrivo. Ad arbitrare gli incontri di calcio Angelo Bonfrisco ex serie A e un suo collaboratore anche lui di altissimo livello.

Le squadre che si sfideranno nel quadrangolare di beneficenza saranno le seguenti:

- Nazionale Italiana Deejay rappresentata dal Presidente Guido Gheri dove giocheranno deejay Italiani di calibro internazionale come Ricky Le Roy, DJ Ross (M2o), Marco Cavax (Papeete), Alessandro Sansone (R101, Mediaset TV), Robert-eno (Relight Orchestra), Silvano Del Gado, DJ Spyne (105), Provenzano DJ (M2o), Alien Cut, Jack Mazzoni, Roby Rossini, Miami Blue e tanti altri nomi di dj di fama internazionale.

- Nazionale Artisti TV e Heartbeat Moving Children rappresentata dal Presidente Osvaldo Bresciani e da Alejandra Gutierrez, dove giocheranno artisti TV e ex calciatori come Sebastian Frey, Stefano Tacconi e il figlio Andrea, Fabio Rastelli (radio numberone), Ugo Conti (attore), Francesco Oppini (opinionista TV), Fabrizio Fontana (striscia la notizia), Sergio Saladino (attore), Mario Riso (musicista rezophonic band), Micael Timaco (illusionista), Corrado Tedeschi (attore e conduttore TV), Max Brigante (radio 105), Bob Messina (radio 105), Max Pisu (cabarettista), Alessandro Sansone (Radio 101), Claudio Chiappucci (isola dei famosi, campione ciclismo), Matteo Bovi (ballerino), Ringo (virgin Radio), Andrea Giuliacci (meteo 5), Ezio Gianola (ex campione mondiale motociclismo), Debora Manoni (ex quelli che il calcio), Gigi Sammarchi (duo Gigi e Andrea), Gregorio Mancino (arista movingart), Alessandro Calabrese (GF 14), Luca Viganò (uomini e donne), Luca Dorigo (uomini e donne e dj);

- Assolombarda capitanata da Andrea Dell'Orto Presidente del Presidio Territoriale di Monza Brianza di Assolombarda e composta da imprenditori e manager del territorio;

- Rappresentativa AC Lesmo Monza Brianza allenata dal coach Maurizio Coccimiglio e dal Sindaco Roberto Antonioli.



Le squadre si sfideranno con partite secche da 30 minuti ad eliminazione diretta (in caso di pareggio verranno calciati 3 rigori per squadra), con il seguente calendario:

- Partita n.1: Nazionale Artisti TV Heartbeat M.C. – Assolombarda;

- Partita n.2: AC Lesmo Monza Brianza – Nazionale Italiana Deejay

- Finale 3°/4° Posto

- Finale 1°/2° Posto

A celebrare l'Inaugurazione del nuovo Stadio di Lesmo, prima dell'inizio del Quadrangolare di Calcio, il taglio del nastro del nostro Presidente Michele Coccimiglio e del sindaco di Lesmo Roberto Antonioli.



L'evento sarà presentato con una conferenza stampa indetta per il prossimo 5 marzo 2018 alle ore 11:00 presso la sala consiliare del Comune di Lesmo. Per prenotare i posti (limitati) in aula inviare una email a stefano.campisi@aclesmo.com.