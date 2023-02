Si è tenuto domenica, 26 febbraio dalle 10.00 alle 13.00, presso il Planetario di Villa Filippina a Palermo, l’evento: “Darwin Day”, organizzato dal circolo UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) di Palermo, con il patrocinio del comune, e dell’Università degli Studi di Palermo.

L’edizione palermitana della giornata dedicata a Darwin di quest’anno ha avuto come focus la narrazione parascientifica propagandata dalle corporation e dai tecno-miliardari che cercano di forgiare il futuro dell’Umanità “a loro immagine”, contrapposta alla realtà raccontata da ricercatori che, parafrasando uno storico slogan, in voga negli anni ‘80 del secolo scorso “fanno scienza, non fantascienza”.

Gli ampi spazi del Parco di Villa Filippina hanno ospitato in parallelo il “Darwin Day KIDS!”: una serie di laboratori ludico-scientifici che prevedono osservazioni astronomiche e simulazioni di esplorazione planetaria in realtà aumentata a cura dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e del Planetario di Palermo, e “Darwin Day 2023 – A nostra immagine”, un seminario/dibattito divulgativo animato da esperti di esoplanetologia, speleologia extraterrestre, psicologia dei nuovi media, intelligenza artificiale e robotica, che hanno dialogato con i presenti su temi quali “menti e corpi artificiali, metaversi, colonie spaziali: utopie, distopie o distrazioni?”.

Il Comitato AISF (Associazione Italiana Studenti di Fisica) di Palermo ha presentato dei laboratori di Realtà Virtuale ludico-formativi dove con l’ausilio di tablet è stato possibile scoprire come nasce una stella oppure come è possibile scoprire nuovi esopianeti.