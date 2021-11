L'Universal Peace Federation ha affermato che gli USA sono vulnerabili ad un attacco EMP che potrebbe mettere fuori uso le comunicazioni, servizi idrici e fognari, sistemi di trasporto, vendita al dettaglio e altri componenti centrali.

di Silvia Pedrazzini

L'UPF, l'organizzazione per la pace nel mondo formata da massimi esperti in ogni settore, si è riunita martedì in un forum virtuale nel quale gli esperti hanno esortato i funzionari ad investire nella difesa degli USA per un possibile attacco ad impulsi elettromagnetici EMP .

L'Universal Peace Federation afferma:"Ciò rappresenta una vera minaccia di poter vincere una guerra con un solo colpo per mezzo di un attacco EMP.Inoltre... non prevedono di impiegare un EMP da solo. Sarebbe usato in combinazione con attacchi informatici, sabotaggio fisico e EMP non nucleare".

Peter Vincent Pry, direttore esecutivo della Task Force on National and Homeland Security ha infatti dichiarato: "La rete elettrica degli Stati Uniti e altre infrastrutture, come i sistemi di comunicazione e di trasporto e i servizi idrici e fognari, potrebbero essere tutte devastate da un simile attacco".

Gli esperti della Commissione EMP del forum hanno avvertito:"Sebbene non sia mortale di per sé, un attacco EMP può rovinare la maggior parte dei dispositivi elettronici entro un raggio enorme e potrebbe paralizzare la rete elettrica, rimandando il paese indietro nel 18° secolo e in un blackout completo e duraturo. Ciò potrebbe causare la morte del 90% della popolazione degli Stati Uniti".

Un'analisi della Task Force on National and Homeland Security riporta:"Uno scenario così catastrofico potrebbe essere innescato da un attacco EMP dalla Cina, che già ospita super EMP che potrebbero creare danni enormi e profondi".

Peter Vincent Pry prosegue:"Questo è considerato da Russia, Cina, Corea del Nord e Iran come la rivoluzione militare potenzialmente più decisiva della storia. Attaccando il tallone d'Achille tecnologico di una nazione come gli Stati Uniti, potresti metterci in ginocchio e non dover nemmeno combattere con i Marines o la Marina o l'Aeronautica e vincere una guerra in 24 ore con un solo colpo: un attacco informatico EMP combinato".