Nel 2018 Beppe Salierno diviso tra Ti Ricordo Una Canzone e Sanremo Baby

Beppe Salierno, ormai padrone delle scene radiofoniche con 103 Music Italia, 103 Music & Sport e Cartoon City su RadioSound City, nel 2018 sarà anche in tv con Ti Ricordo Una Canzone, dal 24 Marzo su Tv 2000, e dal 27 al 29 luglio tornerà al Teatro Ariston di Sanremo con la 5a edizione del Festival Sanremo Baby.

Per Ti Ricordo Una Canzone è confermata la giuria formata da Nick Luciani, Luisa Corna e Cristina D’Avena, mentre arrivano le prime conferme anche su Sanremo Baby, dove - oltre ad un presidente di giuria d’eccezione - come giurati ci saranno Don Backy e Viola Valentino, senza dimenticare tra gli ospiti la presenza di MatthVi e Giuseppe Salsetta (ex Amici) pronti a duettare con i 20 bambini del cast.