Il 2022, per l’Italia, è stato purtroppo un Annus Horribilis. Nel giro di dodici mesi è successo di tutto: la caduta del governo Draghi, la scissione del Cinque Stelle, ma soprattutto la decisione di Enrico Letta di rompere con Giuseppe Conte, con lo scopo di abbattere il M5S, ubbidendo a ordini superiori ma fallendo miseramente.

Il risultato di questa mossa suicida è stato quello di portare i dem al disastro elettorale, consegnando la vittoria a una delle peggiori destre che l’Italia potesse avere nel corso della storia repubblicana. Quella fascista di Giorgia Meloni, quella razzista di Matteo Salvini e quella affarista di Silvio Berlusconi, pregiudicato e pluri-imputato in centomila processi giudiziari per corruzione, evasione fiscale, collusione mafiosa. Un Triunvirato da far venire i brividi a chiunque si intenda un minimo di politica, tranne a un popolo bue che vota alla cieca.

Il 2022 è stato un Annus horribilis. E il 2023 rischierà di essere anche peggio. Molti analisti hanno già accusato Meloni di aver riesumato lo spettro di un fascismo che avevamo sperato di non vedere mai più. Non il fascismo dei manganelli e delle camice nere, ma quello del terrorismo nero degli Anni di Piombo. Quello che adesso si è preso il potere con l’appoggio di ideologie razziste e xenofobe di Salvini e dell’affarismo avido e spregiudicato di Berlusconi.

Che questa discarica chiamata destra sia una delle peggiori che potevamo avere in Italia è testimoniato dalle prime mosse del governo Meloni che evidenziano ciò che si temeva: regali ai ladri, omaggio agli evasori, impunità ai corrotti, soldi alle lobby. Uno stillicidio di decisioni a senso unico che si coniuga con una guerra senza quartiere contro i poveri, gli immigrati, gli ultimi, i diseredati, gli sfruttati. Una destra forte con i deboli e debole con i forti.

Sono pochi ormai i media che stanno contrastando la propaganda governativa di una destra autoritaria, estremista, amica delle lobby e nemica del popolo, esponendo la realtà nuda e cruda dei fatti. Forse questo governo farà qualcosa di buono. Ma ne dubitiamo. La previsione è che il 2023 sarà un altro Annus horribilis sotto tutti i punti di vista, deludendo gli italiani fino a quando questa destra non crollerà sotto le macerie del proprio fallimento, per essere sostituita da un’altra destra un po’ più giusta, un po’ più moderata e un po’ più filo-popolare.