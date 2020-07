Riceviamo e pubblichiamo comunicato ANLI - Associazione Nazionale Liberi Insegnanti.

TERMINE AGGIORNAMENTO GPS

In merito all’aggiornamento GPS la data di inizio presentazione delle domande dovrebbe essere il 24 luglio (data ufficiosa).

La presentazione per l’inserimento, da effettuare esclusivamente online, potrà avvenire entro 15 giorni. A tal riguardo riteniamo assolutamente troppo breve tale termine visto che il sistema potrebbe dare problemi e riteniamo altresì che un periodo siffatto entro cui aggiornare potrebbe, visto lo stress che provoca in capo ai docenti, nuocere alla corretta compilazione delle domande.

Ecco perché a tal riguardo ANLI si attiverà per chiedere più giorni per la presentazione delle domande, qualora si dovessero presentare criticità.

Ci dispiace, ancora una volta, constatare che il Ministero continua a procedere a tentoni.

Detto questo, si coglie l’occasione per ribadire che non riteniamo soddisfacente la tabella valutazione titoli, stravolta a “giochi aperti”, nonostante siano state accolte alcune delle richieste ANLI, come i 6 punti per l’abilitazione e la rivalutazione dei master (per questo siamo soddisfatti per "1/3").

ANLI - Associazione Nazionale Liberi Insegnanti.