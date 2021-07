Il Partito Democratico è l'unico partito che riesce a far stancare non solo gli elettori, ma pure i segretari, che se ne vanno sbattendo la porta. D'Alema si è eclissato, Fassino è stato oscurato, Veltroni si è ritirato, Bersani esiste soltanto nei ricordi e Renzi è andato via mandando tutti al diavolo. Al dire il vero Renzi era stato l'unico che aveva risvegliato la salma, collezionando il 40 per cento dei voti alle elezioni europee. Cosa che suscitò invidia contro il giovane segretario “accoltellato” come Giulio Cesare da parte dei suoi stessi compagni, che lo massacrarono sull'altare delle riforme costituzionali sottoposte a referendum.

Zingaretti è stato l'ultimo ad aver abbandonato la nave, riesumando un Letta che se ne era andato a fare il docente a Parigi dopo essere stato silurato in malo modo da Renzi, il quale si era preoccupato di siglare un accordo scellerato con l'Europa: uno sconto sul debito pubblico in cambio dell'accoglienza dei migranti in Italia. Un patto concordato anche in violazione degli accordi di Dublino e che ha trasformato il nostro Paese nello hot spot d'Europa, alimentando quei centri di accoglienza che sui migranti hanno costruito fortune.

Ma per il Partito Democratico l'importante era rimanere in sella al cavallo, imponendo una serie di premier per nulla eletti dal popolo ma imposti dall'Europa davanti alla quale il Pd si è sempre abbassato le braghe. Da Letta a Gentiloni, si sono interessati solo allo ius soli, a Carole Rackete, alle rivendicazioni femministe, alle leggi a favore del mondo Lgbt, per non parlare degli insulti e delle minacce verso Salvini, rievocando un fascismo che serve solo per distrarre gli italiani da quello che è il vero pericolo attuale: il politicamente corretto.

A rimettere in corsa i dem ci hanno pensato i Cinque Stelle, dopo l'esperienza con la Lega al governo, dando ai dem quell'appoggio numerico senza il quale oggi gli esponenti del Partito Democratico starebbero tutti a disegnare i santi sui marciapiedi. Cosa che non è escluso che avverrà. Perché se i sondaggi rispecchiano l'umore degli italiani, alle prossime elezioni i dem potrebbero subire un colpo da cui non si riprenderanno più. A meno che non interverranno i soliti intrallazzi e giochetti di potere a ridare vita a coloro che adesso sembrano essere diventati degli zombie seduti in Parlamento.