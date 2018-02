Aldivas, hip hop & Touch Down Ibiza

Abbiamo incontrato Aldivas, dj girl hip hop in forte ascesa. Da qualche tempo è legata a Touch Down Ibiza, super party che fa scatenare l'isola spagnola e pure tutta Italia a ritmi folli. Ha un'immagine forte, che mette energia, ma è soprattutto il suo sound a colpire forte. Chi la vuol sentire live trova tutte le sue date su Facebook. Ad esempio, il 3 marzo è al Noir Club di Jesi (AN), mentre il 16 è alla Rocca Gold di Arona (NO).

Ci fai un breve identikit? Tipo: età, dove sei nato, dove vivi, che tipo di dj sei, passioni al di là della musica, vita personale (…)?

Mi chiamo Alessia, in arte Aldivas, ho 25 anni, sono nata a Caserta e mi sono trasferita in Romagna nel 2000. Dal 2012 sono una dj hip hop che ama sperimentare, amo la natura, gli animali e il cibo etnico… Sono fidanzata da 7 anni, il mio compagno mi ha sempre aiutato e supportato nella mia passione e a volte condividiamo anche la consolle, occasionalmente faccio volontariato presso l'ist. oncologico romagnolo come parrucchiera volontaria.

Che sta succedendo nel tuo mondo musicale in questo periodo? Cosa bolle in pentola?

A Dicembre 2017 sono entrata a far parte dell'agenzia Level Up di Milano. Nell'ultimo periodo sono molto impegnata con le date in giro per l'Italia e anche fuori, a Marzo sarò a Colonia (Germania) e tornerò a suonarci anche a inizio Luglio in occasione del Pride. Una settimana fa ho suonato live a Music Zone su M2o radio e non vedo l'ora di tornarci Lunedì 19 Marzo. Inoltre sto lavorando ad un progetto in studio con altri produttori di cui presto avrete notizie! Continua a leggere cliccando qui: goo.gl/d1rn9X