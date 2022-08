La III Direzione Viabilità metropolitana della Città Metropolitana di Messina rende nota l’ordinanza n.38/2022 di chiusura temporanea al transito della S.P. n° 181 del Pignataro, dal km 0+600 al Km. 1+000 circa in corrispondenza della galleria, nel Comune di Lipari, in data 04/08/2022 dalle ore 14:00 e fino al completamento degli accertamenti tecnici del C.T.U. disposti dall’A.G. Il provvedimento di cui sopra sarà reso noto al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso), come previsto dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495, a cura della Ditta Esecutrice dei Lavori. Si suggerisce il seguente percorso alternativo: S.P. 180 dal Km. 0+900 in direzione Canneto. S.P. 180 dal Km. 3+300 in direzione Lipari.

La III Direzione – Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina rende nota l’ordinanza n.37/2022 di istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con limitazione di velocità a 30 Km/h dal Km. 0+000 al Km. 10+000 in vari tratti della S.P. n° 146/bis di Ponte Naso – Sinagra, nei Comuni di Naso e Sinagra, per l’esecuzione di lavori di manutenzione e messa in sicurezza della sede stradale, dal 04/08/2022 al 02/10/2022.

Il provvedimento di cui sopra sarà reso noto al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso), come previsto dal D. Lgs.285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495, a cura della Ditta Esecutrice dei lavori.