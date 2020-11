Ha dovuto ricorrere ai cannoni ad acqua la polizia di Berlino per disperdere i manifestanti no Covid che in migliaia, mercoledì, si sono riuniti davanti la porta di Brandeburgo, nei pressi del Bundestag.

Rigorosamente senza mascherine e ammassati l'un altro, i negazionisti protestavano contro la legge in discussione al Parlamento che dà al Governo maggiori poteri per fronteggiare una pandemia, come quella in corso, e per questo - secondo loro - limiterebbe la libertà delle persone.

Poco dopo mezzogiorno,dopo aver invitato inutilmente gli oltre 10mila manifestanti ad indossare le mascherine e a rispettare il distanziamento sociale, la polizia ha deciso di porre fine alla manifestazione, facendo uso degli idranti a cui i negazionisti hanno risposto con il lancio di bottiglie, pietre e petardi. Altre centinaia di manifestanti hanno preso parte a una manifestazione separata a breve distanza dal ponte Marschall.



In Germania è in atto il lockdown nazionale da due settimane, anche se molte attività rimangono aperte, così come le scuole. Il numero dei contagi giornalieri in Germania si aggira tra i 15mila e i 20mila, mentre quello dei decssi ha ormai quasi raggiunto il picco registrato in primavera, anche se il loro numero è molto pi basso di quello in altri Paesi.