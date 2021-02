Dopo l'obbligo di lockdown di tre giorni imposto a metà febbraio dopo la scoperta della presenza della variante inglese in una famiglia di tre persone, l'intera città di Auckland, 2 milioni di abitanti, va ancora in lockdown, stavolta per una settimana.

Lo ha annunciato, con una decisione lampo, la prima ministra Jacinda Ardern, dopo la scoperta di una persona positiva che nonostante ciò ha circolato nella città per quasi una settimana.

La Ardern non ha escluso che a seguito di ciò non possano esserci nuovi casi di contagio, anzi... ha dichiarato di ritenerlo più che probabile, anticipando conseguenze penali sulle violazioni delle regole che impongono l'autoisolamento.

Il 6 marzo, sabato prossimo, nelle acque al largo di Auckland è in programma la prima gara della finale di Coppa America fra Luna Rossa Prada Pirelli e i detentori del trofeo, l'Emirates Team New Zealand, che ora rischia di slittare.

Al riguardo, l'organizzazione della Coppa America ha dichiarato: "Stiamo valutando la situazione e nei prossimi giorni collaboreremo con le autorità e le agenzie competenti per risolvere le implicazioni. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati a breve".