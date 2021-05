È online da poche settimane, NewSicily, portale dedicato alle start up innovative in Sicilia, presente all'indirizzo www.newsicily.it. L’idea nasce su iniziativa di Nicola Scardina, e di Gabriele Vernengo. Scardina scrive per “Il Settimanale di Bagheria”. Vernengo, dopo aver collaborato con svariate realtà editoriali locali, dallo scorso aprile scrive per il quotidiano online d'informazione “Live Sicilia”.

Il progetto, supportato da WeStart, incubatore di startup, intende realizzare gradualmente da semplice portale, fino ad un giornale on line vero e proprio, un organo di informazione ufficiale, attraverso il quale far veicolare e diffondere notizie che riguardano tutte quelle attività che mirano a far rilanciare lo sviluppo economico siciliano.

“L’anno scorso in pieno lockdown, ho sin da subito individuato le enormi potenzialità offerte dalla mission di WeStart che si propone come ‘Acceleratore Territoriale’, per la crescita dell’economia siciliana” - afferma Nicola Scardina, collaboratore presso il Settimanale di Bagheria, ed addetto stampa di WeStart.

“Nell’estate scorsa ho proposto così a Manfredi Mercadante, Presidente di WeStart, di creare un portale di informazione, incentrato sul mondo delle startup, con esplicito riferimento alle realtà siciliane, in tutti i settori economici: da quelli principali del comparto turistico ed enogastronomico, fino ad abbracciare altri campi come l’innovazione digitale. L’idea” – conclude Scardina - esposta successivamente, ha riscontrato l’interesse degli altri membri di WeStart, e così ho proseguito nella fase progettuale, assieme a Gabriele Vernengo”.

Il portale mira a diventare un progetto editoriale a tutti gli effetti. Sul sito si potranno trovare notizie riguardanti sia le iniziative di WeStart, sia le novità che interessano il mondo dell'economia e dell'impresa giovanile.

Il portale è diviso in sezioni: cultura e società, economia, energia ed ambiente, salute e benessere, scienza e tecnologia; tematiche diverse ma accomunate dal fatto di dare visibilità alla Sicilia. Una terra che soffre, ma che si rialza sempre con orgoglio e tenacia, per questo motivo non deve essere abbandonata a se stessa, in balia delle logiche negative della più cupa delle rassegnazioni, ma al contrario, si deve sostenere e difendere con azioni concrete che puntano al suo sviluppo.

La linea editoriale adottata da NewSicily, segue la stessa filosofia alla base della mission di WeStart, nato inizialmente come Think Tank, e che costituisce di fatto, un vero e proprio “laboratorio di idee made in Sicily”, composto da persone accomunate dalla voglia di agire, di mettersi in gioco e che vogliono proporre delle soluzioni per rilanciare le sorti delle aziende siciliane, considerando la necessità di avviare una vera e propria trasformazione, del mondo del lavoro, in un’ottica proiettata verso il futuro che ci attende. Il team di WeStart, è composto da professionisti, prevalentemente siciliani, in diversi settori; oltre al Presidente, Manfredi Mercadante, int. Lawyer, del gruppo fanno parte: Matilda Balliu, int. Lawyer e Vice Presidente, Tommaso Di Matteo, int. Lawyer e Business Consultant, le business consultant Marta Scalia e Sabrina Gianforte, Tesoriera di WeStart, gli ingegneri Piero Tuzzo, Antonio Volpe e Marco Palazzolo. Il gruppo, estendendosi, oltre la compagine sociale, comprende tuttavia, diversi altri ragazzi e ragazze che vogliono prodigarsi per avviare una fase di rilancio dell’economia siciliana, proponendosi come umili generatori di valori.

WeStart (We Sicilian Talents A Real Transformation)