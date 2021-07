Giorgio Bocconi è un importante psicoterapeuta che scrive anche per autorevoli testate giornalistiche nazionali. Tempo fa ha scritto un articolo su Il Fatto Quotidiano in cui elenca cinque criteri da valutare per capire se siamo finiti in una setta religiosa.

Il suo articolo è illuminante perché non proviene da un individuo privo di conoscenze specifiche su una materia, ma da un esperto della mente umana. Quella mente su cui le sette religiose fanno leva per tenere i fedeli sotto il loro controllo. Ma quali sarebbero questi criteri? Eccoli sotto elencati.

1. Potere. Il capo della setta ha un potere decisionale assoluto. La struttura del gruppo è rigidamente piramidale ed esistono regole che definiscono nei dettagli cosa il il fedele deve fare e non deve fare nel campo del lavoro, della famiglia, dei rapporti con gli altri, dell'educazione dei figli, della sessualità. Gli adepti sono privati del potere decisionale su molti aspetti delle loro vite.

2. Denaro. I fedeli sono incoraggiati, facendo spesso leva sui sensi di colpa, a donare denaro al gruppo mediante donazioni o a lavorare gratuitamente per il gruppo, cosa che impedisce una piena autonomia dei propri fedeli. In certi casi gli adepti sono perfino incoraggiati e redigere testamenti dove dichiarano di cedere i loro beni alla setta in caso di decesso dell'intestatario.

3. Sesso. La sette esercita un rigido potere sessuale sui proseliti, decidendo chi devono sposare, come devono comportarsi i fidanzati e perfino quali rapporti sessuali tra coniugi sono consentiti e quali no. Per il dottor Bocconi, questo è il modo migliore per controllare l'individuo, perché non c'è nulla di più privato, personale e intimo della sessualità.

4. Contatti esterni. I capi della setta tendono a scoraggiare il contatto con “quelli di fuori”, cosa che può arrivare a livelli patologici, con un vero e proprio isolamento mentale del proselito. Però viene fortemente incoraggiato il proselitismo, perché per queste sette le persone sono tutte in pericolo e vanno salvate. Questa opera fa avanzare di grado chi porta dentro più gente, così da ampliare la loro sfera di influenza, di potere e ovviamente anche di denaro.

5. Uscite. I proseliti che abbandonano il gruppo vanno incontro all'ostracismo e alla diffamazione. Molte delle testimonianze raccolte da Boccino trasudavano paura. Non è facile venirne fuori, tra sensi di colpa, condizionamenti mentali e perdita della rete di contatti familiari e sociali.

Il professor Bocconi invita le persone cadute vittime delle sette, e che vogliano abbandonare il culto, a rivolgersi alle associazioni che si occupano di queste situazioni, come per esempio Cesap e altre onlus simili. Ma ritiene che i governi debbano agire in sede legislativa per combattere un fenomeno che può avere effetti devastanti sulle persone, rovinando la loro esistenza.

Adesso la mia domanda è la seguente: "Ci vedete qualche gruppo in particolare in questi criteri?". Lascio a ogni lettore che sia associato a qualche movimento religioso di fare le proprie debite valutazioni.