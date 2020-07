La Fiorentina, dopo la vittoria casalinga ottenuta mercoledì sera contro il Bologna, ha ricordato che sono solo due le coppie di calciatori costituite da padri e figli che possono vantare almeno una tripletta in Serie A: quella di Valentino e Sandro Mazzola e quella di Enrico e Federico Chiesa.

Ieri sera, dopo tanto tempo, gli angoli della bocca di Federico Chiesa avevano preso la strada delle orecchie e lì sono rimasti per molto tempo, mentre l'esterno viola dava abbracci e pacche a tutti, Ribery compreso che ieri ha seguito la partita dalla tribuna. E nonostante la gioia, Chiesa non si è dimenticato di ringraziare il tecnico, Beppe Iachini, dichiarando: "Tutta la squadra è con lui… Per lui sono disposto a giocare ovunque… Ci ha dato tantissimo… Ha una mentalità straordinaria".

E dato che "Beppe", da ex giocatore della Fiorentina, ha anche un cuore viola, Rocco Commisso ha fatto sapere che sarà lui l'allenatore dei gigliati anche per il prossimo anno. In fondo, i risultati della sua gestione, nonostante sia subentrato a Montella con una squadra ad un passo dalla retrocessione, non sono stati poi così lontani da quelli di Prandelli, che ha guidato la miglior Fiorentina dai tempi della sua "rinascita".



Questo il comunicato ufficiale della società:

ACF Fiorentina comunica che Mister Giuseppe Iachini rimarrà alla guida tecnica della Prima Squadra gigliata anche per la stagione 2020/21.

Queste le parole del Presidente Rocco Commisso: "Beppe Iachini è arrivato in un momento molto complicato per la squadra ed è riuscito, nonostante tutte le difficoltà di un'annata unica e incredibile sotto tutti i punti di vista, a dare compattezza all'ambiente ed a risalire la classifica. Proprio per questo sono convinto che il Mister si meriti l'opportunità della riconferma e di poter lavorare con la squadra sin dall'inizio della stagione. In questi mesi ho apprezzato la sua serietà, il suo impegno e le sue competenze e credo sia giusto riconoscere il buon lavoro che ha fatto insieme allo staff. La prossima stagione saremo tutti al suo fianco e già da ora gli faccio il mio più grande in bocca al lupo per il nuovo campionato.Adesso però pensiamo all’ultima partita e proviamo a migliorare ancora la nostra classifica".

E queste quelle di Beppe Iachini: "Sono davvero felice. Per me la Fiorentina è qualcosa di speciale, è da sempre nel mio cuore. Ringrazio tutta la Società a cominciare dal Presidente Rocco Commisso, con Joe Barone e Daniele Pradè per il grande sostegno che mi hanno manifestato e per la fiducia che mi è stata accordata grazie anche al bel percorso di lavoro svolto tutti insieme. Voglio ringraziare anche questo fantastico gruppo di ragazzi per la loro disponibilità e professionalità che hanno dato a me e a tutto lo staff in questi mesi. Spero che insieme attraverso il lavoro potremo regalarci e regalare ai nostri tifosi delle belle soddisfazioni".