A Firenze una vittoria importante per il morale del Milan dopo il ko col Manchester United e anche per la classifica in chiave Champions.

I rossoneri si portano in vantaggio al 9' del primo tempo con Ibrahimovic che si trova solo davanti al portiere della viola grazie ad un cattivo posizionamento di Martinez Quarta. Al 17' la Fiorentina trova il pari con una punizione di Pulgar che si infila all'incrocio dei pali ala destra di Donnarumma.

Da segnalare anche due traverse, una di Ibrahimovic sul finire del tempo e una in precedenza di Pezzella che di tacco, in acrobazia, stava per deviare in rete un cross da calcio d'angolo.

Nella ripresa è la Fiorentina a portarsi in vantaggio al 6' con una rete di Ribery su servizio di Vlahovic. E stavolta è la volta del Milan a portarsi in parità su azione di calcio d'angolo con la palla che fortunosamente sbatte sulla schiena di Saelemaekers che senza rendersene conto serve un assist per Diaz che a pochi passi dalla porta mette in rete.

Sulle ali dell'entusiasmo per il pareggio, il Milan ci crede e trova il gol del definitivo 2-3 con la rete di Calhanoglu che al Franchi va sempre in gol.

Un'occasione persa per i viola che, specialmente nel secondo tempo, hanno rinunciato a pressare gli avversari a tutto campo regalandogli tutto lo spazio necessario per impostare gioco e azioni, e finendo così per perdere una partita che avrebbero tranquillamente potuto giocarsi alla pari.

Il Milan è ora secondo in classifica in solitario a 59 punti, mentre la Fiorentina rimane a 29, in una zona non ancora tranquilla.

Così Giancarlo Antognoni ha commentato la gara della Fiorentina:"Ci sono due episodi da rivedere come il gol di Ibrahimovic dove, secondo noi, ha spinto Pezzella. Il secondo episodio è quello del terzo gol che è venuto da un fallo laterale molto discutibile che era stato dato alla Fiorentina dal guardalinee. Non ci attacchiamo a questo ma visto che c’è la possibilità di rivedere questi episodi non capisco perché non sia stato fatto. Il mister ha valutato la partita in modo giusto inserendo centrocampisti di qualità. Abbiamo creato molte occasioni con una squadra molto forte come il Milan. Il rammarico è quello di non aver raccolto qualcosa in più. Salvezza? Non si è mai tranquilli, ci hanno raggiunto due squadre che secondo me sono inferiori come noi. Il Benevento che noi abbiamo sconfitto ha vinto a Torino, in questo campionato può succedere di tutto".

Queste le parole del tecnico del Milan, Sefano Pioli:"Immaginavo questa reazione. Ero fiducioso perché conosco i miei giocatori e so la voglia che hanno. Siamo usciti dall’Europa ma ogni volta che siamo caduti abbiamo dimostrato che squadra siamo. Noi allenatori siamo sempre contenti quando chi gioca meno fa belle prestazioni ma deve essere la normalità, è importante mettersi al servizio dei compagni. Abbiamo passato dei momenti delicati per quanto riguarda gli infortuni, sono contento dei rientri di Zlatan e Bennacer. Dopo la sosta vogliamo giocarci al massimo le nostre chance. Il Milan dalla prossima in poi deve provare a vincerle tutte. Ibrahimovic si arrabbia da solo quando fa certi errori, non pensavo potesse reggere tutta la gara e mi auguro che possa recuperare al più presto".







