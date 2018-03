Lenovo Cardio Plus HX03W smartband

Sul mercato è possibile trovare tantissime smartband ossia quella sorta di bracciale da portare al polso come un orologio che è in grado di monitorare l'attività fisica giornaliera di chi lo indossi. Alcune di queste sono prodotte da aziende poco conosciute che puntano ad attirare i clienti grazie a dei prezzi davvero contenuti. Ma ce ne sono anche altre realizzate da aziende più importanti. Tra queste prendiamo ad esempio Lenovo Cardio Plus HX03W.

Questa smartband presenta tutte le caratteristiche classiche dei dispositivi concorrenti e, oltre ad essere realizzata da un produttore conosciuto, viene proposta ad un prezzo interessante.

Queste le principali caratteristiche tecniche:

display OLED 0,96″, SoC Nordic 52832, RAM 64KB, Bluetooth 4.2, batteria 85mAh, peso 20 grammi, compatibilità con i dispositivi Android.

Per quanto riguarda le fnzionalità, Lenovo Cardio Plus HX03W consente di monitorare il battito cardiaco, calcolare la distanza percorsa, le calorie consumate e ricevere notifiche da app di messaggistica.