Piano piano, la musica dal vivo torna a riempire i locali di emozioni. E che succede sabato 5 giugno? Al Relais Corte Cavalli di Ponti sul Mincio (Strada Peschiera, 73/2 - info 346-1265066, [email protected]), in provincia di Mantova si sentono forte le canzoni e l'energia contagiosa di Alberto Salaorni & Al-B.Band. Il loro dinner show inizia già alle 22.

Alberto Salaorni ed i suoi musicisti riempiranno di musica una serata già molto attesa in un luogo decisamente deluxe, come è logico che sia dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo.

Una delle carattestiche dellla musica suonata live al 100% da Alberto Salaorni e dai suoi musicisti è quella di affrontare la musica senza pregiudizi, mettendo insieme generi, canzoni e suoni di tutti i tempi. Il risultato è un repertorio che sa sempre sorprende e coinvolgere il pubblico. Non stupitevi di ritrovarvi 'investiti' in qualsiasi momento da un urto funky e immediatamente dopo da un'onda latina, come da una ballata pop miscelata con un rock evergreen o una canzone italiana.

Sul palco con Alberto Salaorni (chitarra e voce), in ordine sparso, ci sono: Irene De Pacalis (voce), Davide Rossi (basso), Andrea Mai (tastiere), Luca Modena (batteria e percussioni).



https://www.facebook.com/ALBBANDofficial

http://www.albiband.com/

https://www.instagram.com/al_b.band/

https://www.relaiscortecavalli.com