E' un'estate piena di musica per Mark Donato. Dopo "Please Stop", un brano lento, in cui riecheggia una dolce voce infantile, un inno alla pace i cui proventi sono devoluti a Caritas Ukraine, finalmente il 21 giugno pubblica il video del suo nuovo singolo "S.O.S.".



Ma chi è Mark Donato? Il dj producer toscano è un professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Spesso pubblica canzoni come "Karmalove" e "Sueno Arabe" o la già citata "Please Stop", tutte quante selezionate da Spotify per prestigiose playlist come "Spotify Italia Release Radar". Con Federico Scavo, anche lui toscano, qualche tempo fa ha prodotto "Last Night Francesca St. Martin", un brano uscito su Universal…

"Le mie radici le ho messe nel 'terreno' della musica degli anni 80, quando mio padre lavorava in radio e io ascoltavo gli Alan Parson Project", spiega Mark Donato. La sua "Your Mind", nella prima settimana dalla pubblicazione, è stata ascoltata ben 25.000 volte, soprattutto negli USA (20.000 stream).

L'anteprima per il nuovo video dell'artista, quello di "S.O.S." si può vedere (e ballare!) a questo link a partire dal 21 giugno: https://youtu.be/e5NG87jQuoE



"S.O.S.", il nuovo singolo di Mark Donato, è una canzone piena di ritmo, perfetta per muoversi a tempo per tutta l'estate, in autostrada, su Tik Tok, sotto l'ombrellone e/o altrove.

Chi in attesa dell'uscita del 21/6 vuol già iniziare a sentire il ritmo giusto, può cliccare pagina Instagram di Mark Donato, ovvero qui: https://www.instagram.com/markdonatofficial/ dove qualche istante di musica c'è…