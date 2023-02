Un pomeriggio o un'intera giornata a Gardacqua, a Garda, sulla sponda veronese del lago, è sempre una buona idea. Per San Valentino, il 14 febbraio 2023, poi l'idea diventa irresistibile. Il centro, conosciuto per la sua filosofia che mette al centro le esigenze di ogni ospite, propone per la festa degli innamorati un Rituale di coppia Rasul. Si tratta di un cerimoniale di benessere orientale che mette insieme gli effetti benefici connaturati ai diversi elementi, combinando trattamenti, caldo ed essenze naturali.



Rasul a Gardacqua, a Garda (VR) per San Valentino un'esperienza unica e sensoriale da vivere insieme. Le opzioni sono due Sweet Love e Smeraldo, entrambe pensate per vivere la feste degli innamorati in puro relax .L'esperienza Sweet Love inizia con un bagno di vapore aromatizzato rilassante alle lozioni e oli naturali, per proseguire con uno scrub corpo con sale del Mar Morto ed essenza alla melissa per finire con un massaggio "hot stone". Tutto accompagnato da un piatto di frutta fresca, snack dolci e salati e Bollicine. Il pacchetto prevede anche l'ingresso alla spa con rituali e trattamenti dedicati alle coppie. (250 euro a coppia)



L'esperienza Smeraldo inizia allo stesso modo, con un bagno di vapore aromatizzato e continua con un lungo massaggio corpo con nutrienti (40 minuti). Per finire, un calice di Bollicine accmpagnato da stuzzichini salati e dolci. Anche in questo caso il pacchetto prevede l'ingresso alla spa dove i trattamenti continuano. (195 euro a coppia)



C'è poi anche la possibilità di regalare la Wellness Box di Gardacqua, ovvero una selezione di oli essenziali, unguenti, creme, profumatori d'ambiente, tisane e tanti altri prodotti.



Gardacqua - SPA, Wellness and Pools

Via Cirillo Salaorni, 10

37016 Garda (VR)

045 627 0563

https://www.gardacqua.org

Cos'è Gardacqua?

Gardacqua, a Garda, sulla sponda veronese del lago, è sinonimo di tempo dedicato al benessere. La struttura, conosciuta per il suo approccio globale al wellness, è circondata da un verde parco con ulivi secolari. A livello archiettonico è caratterizzata da una elegante cupola di cristallo ed ospita una SPA di oltre 1000 MQ, grandi piscine interne ed esterne in cui rilassarsi oppure nuotare, beauty center in cui regalarsi trattamenti e massaggi d'ogni tipo, bar, ristoranti ed aree kids dedicate ai più piccoli.

Gli augfuss meister, i maestri di sauna di Gardacqua SPA, guidano gli ospiti nei loro momenti di relax. La struttura segue la filosofia della tradizione nordica: all'interno degli ambienti caldi non è consentito l'utilizzo del costume: ad alte temperature infatti alcuni tessuti possono rilasciare sostanze tossiche. Invece c'è l'obbligo di coprirsi nelle aree di passaggio tra un ambiente e l'altro. Al Welcome Desk sono disponibili teli, ciabatte e accappatoi, così che gli ospiti possano pensare solo a rilassarsi.

Gardacqua SPA è dotata di un'ampia Sauna Finlandese con cromoterapia (Temperatura: 80-90°C, umidità 5%). Qui calore, colori e profumi creano l'atmosfera indispensabile per un'esperienza di profondo benessere. La Bio Sauna (temperatura: 50-70°C; umidità: 40%), con il suo ambiente caldo e umido, è invece ideata per avvicinare alla sauna anche tutti coloro che soffrono le alte temperature. Il Bagno Salino (temperatura: 40-50°C, umidità: 80%) è poi un ambiente dal vapore salinizzato che grazie all'azione antibatterica delle particelle di sale è in grado di favorire l'igienizzazione delle vie respiratorie. Lo scrub salino, realizzato all'interno, leviga lo strato superficiale della pelle e riattiva la microcircolazione.

Il Bagno Turco (temperatura 40-50°C; umidità: 95-100%) stimola i pori della pelle ad aprirsi ed induce la sudorazione, favorendo una profonda pulizia dell'epidermide attraverso l'eliminazione di tossine e impurità. Il Laconium (temperatura: 55-65°C; umidità: 20%) è invece un ambiente dedicato al riscaldamento graduale del corpo per un effetto di rilassamento totale. Il Percorso Kneipp di SPA Gardaqua, a Garda (VR), alterna acqua fredda e acqua calda, per stimolare la microcircolazione di gambe e piedi. La Cascata di Ghiaccio, invece, offre il raffreddamento più indicato dopo la permanenza negli ambienti caldi per ottenere il massimo dalla propria esperienza in sauna.

Non manca una grande zona Idromassaggio (temperatura: 33-35°), per un relax che stimola la circolazione e decontrae i muscoli. Tra un ambiente e l'altro, qualche momento di assoluto relax nell'accogliente e silenziosa Dream Room è poi l'ideale per una breve pausa. Ecco poi la grande Zona Relax, con vista sul prato privato della SPA: qui ci si riposa al caldo, con luce naturale, coccolati da un tiepido raggio di sole con vista sul prato privato della SPA. La struttura è dotata di un Solarium Naturista, un prato privato dove prendere il sole senza costume in mezzo al verde e alla natura.