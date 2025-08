Tony Esposito, Amedeo Minghi, Dirotta su Cuba e Manuela Villa tra gli artisti in cartellone con la direzione artistica di Marcello Cirillo

È ufficialmente iniziata Formello Estate 2025, la rassegna estiva che si preannuncia come il punto di riferimento della cultura, del divertimento e della condivisione in città. Con un calendario ricco di eventi, musica, spettacoli, cinema all'aperto e molto altro ancora, l'iniziativa è pensata per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età, garantendo una stagione indimenticabile.

Sotto la direzione artistica di Marcello Cirillo, Formello Estate 2025 si propone di offrire serate all'insegna dell'animazione e della condivisione, trasformando i Giardini Comunali nel palcoscenico di numerosi appuntamenti. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30.

Il cartellone di agosto promette emozioni forti con un susseguirsi di grandi nomi e serate a tema:

7 agosto: l'incantevole voce di Manuela Villa

8 agosto: ritmi caldi con l'energia contagiosa di Tony Esposito

9 agosto: un viaggio sonoro con i Dirotta su Cuba

10 agosto: un tuffo nel passato con "Voglio tornare agli anni '90", per rivivere le hit che hanno segnato un'epoca

11 agosto: l'eleganza e la poesia di Amedeo Minghi

L'Amministrazione Comunale invita tutti a partecipare numerosi per vivere insieme l'estate di Formello, un'occasione unica per creare ricordi, divertirsi e condividere momenti di gioia all'aria aperta.

Isabel Zolli Promotion Agency

Sede Operativa: via Simone De Saint Bon 47 – Roma