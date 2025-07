Il Pisa ha definito sicuramente uno degli acquisti più importanti della sua storia. Parliamo di uno dei più forti esterni che il nostro campionato abbia conosciuto negli ultimi 15 anni.

Un giocatore da 113 assist e 66 gol in 652 presenze.

Un calciatore dalla grande esperienza, anche a livello europeo ed internazionale.

Un ragazzo che presto si è fatto uomo: a soli 4 anni ha visto con i suoi occhi la morte di suo padre Guillermo, assassinato da una banda armata che fece irruzione nella propria casa. Si è salvato la vita solo grazie all'avviso tempestivo della madre, che lo fece nascondere sotto il letto.

Così per portare avanti la famiglia, la mattina andava a scuola, il pomeriggio vendeva banane al mercato insieme a sua madre Marcela.

Il calcio per lui è stato una via di fuga dalla dura realtà della vita. Nel suo quartiere, infatti, ogni giorno si assisteva a scene di violenza tra le famigerate bande di droga colombiana.

Dopo aver giocato in grandi club come Chelsea, Juventus, Inter e Atalanta a 37 anni ha deciso di vestire la maglia del neopromosso Pisa.

Benvenuto Juan Guillermo Cuadrado...