Ancora su K-Noiz come l'originale, pubblicato a fine maggio 2020, a gennaio 2021 ecco il nuovo remix di "Wind" di Ross Roys. La nuova versione è a cura di Anthony M. ed è decisamente ipnotica.

"Il brano è nato in un momento in cui avrei voluto essere vento per potermi muovere, essere libera di andare lontano", racconta Ross Roys. "Il testo dice: 'I will be wind", I will be smoke, open your wings and fly away", free, free, free…' (sarò vento, sarò fumo, apri le tue ali e vola via, libero libero libero)". In questo brano c'è una voce particolare. "E' quella di mio marito, che è bella. Sarebbe pure intonato, se solo avesse voglia di cantare… questa volta vista la situazione, ha fatto uno sforzo. Fino a un certo punto però, infatti più che un cantato quello di 'Wind' è un parlato, non un cantato".

Ross Roys, "Wind" (Anthony M. Remix)

open.spotify.com/album/6xVAO6nIoPxO3jYvz8wXT0?si=R4MtTqRwTN--dB7EYh6PAw





Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l'amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno / tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza.

Vive a Luni, un piccolo paese in Provincia della Spezia e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Poi pian piano ha iniziato a spostarsi di club in club: Fusion Club a Marina di Massa (MS), Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la console con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza…

Tra le sue produzioni discografiche ci sono "Take" e Zwong", pubblicate da K-Noiz e "Waves" uscita su DVS Records. Il brano a fine novembre 2020 viene poi pubblicato in un nuovo remix curato da Luca Guerrieri.

Nell'autunno 2020 Ross Rosys ha poi dato vita ad @TheWindow, show musicale pieno di ritmo e positività.



Media Info Ross Roys

lorenzotiezzi.it/clienti/