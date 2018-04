Triveneto.it, annunci gratuiti in un "luogo" esclusivo

Oggi è facile trovare siti dove pubblicare annunci di oggetti usati, non piu' utilizzati, come dimostrato dai vari subito, kijiji o dallo stesso facebook...

Ma non sempre si desidera pubblicare i propri annunci gratuiti insiemi a quelli di altri: vuoi per la distanza, vuoi per motivi di sicurezza, vuoi per motivi di privacy... o semplicemente per distinguersi!

Io, ad esempio, ho sempre cercato un posto esclusivo dove inserire i miei annunci o cercare l'usato, in modo che non fosse troppo lontano da casa, così da poter consegnare o ritirare personalmente gli oggetti... per maggior garanzia.

È questa l'idea che sta alla base del sito di annunci www.trivenetoannunci.it, dove è possibile registrarsi, pubblicare o consultare gli annunci anche senza effettuare la registrazione;

è possibile scegliere se accettare o meno pagamenti elettronici ;

è possibile scegliere se effettuare la spedizione o consegnare o ritirare personalmente i prodotti, e molto altro ancora!

Di facile utilizzo, molto intuitivo ed accattivante, trivenetoannunci.it accompagnerà le nostre giornate nel mondo dell'usato e non solo. Infatti è possibile inserire anche offerte di lavoro, servizi di artigiani, servizi di sostegno e quant'altro.

Il tutto dedicato al triveneto, 3 regioni adiacenti, non troppo estese... per la sicurezza di tutti.