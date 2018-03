Happy Birthday Pelledoca Milano!

Domenica 25 Marzo 2018 Pelledoca Milano festeggia il suo 17esimo compleanno e lo fa con un party pieno di grandi sorprese per i suoi ospiti. Il locale è ormai da tempo un punto di riferimento per chi vuol rilassarsi con gli amici, dall'aperitivo a notte fonda e vuol regalare a chi lo frequenta un evento da ricordare.

Quella del 25 marzo sarà una festa dedicata alla musica di qualità, alla ricercatezza dei cibi e pure all'eleganza. Il dress code consigliato è infatti A5, after five, ovvero quell'eleganza rilassata che è perfetta per un cocktail. Il party inizia alle 19, con un buffet imperiale di raffinate meraviglie per il palato accompagnato da bollicine. Ovviamente non mancheranno brindisi e torta di compleanno, ma ci sarà anche una simpatica sorpresa da parte dello staff Pelledoca per i suoi ospiti.

Alla musica invece pensano, insieme alla consolidata coppia che fa ballare e scatenare il Pelledoca, ovvero Peter K in console e Giancarlo Romano alla voce, pure artisti capaci di emozionare davvero. Al sax c'è Cesare Ceo, un artista attivo in mezzo mondo, alle percussioni arriva Loris Luppino mentre alla voce c'è un talento pure come John Biancale, una delle voci più versatili ed emozionanti del panorama dance e non solo.

Tra i fondatori dei "Rockets", gruppo musicale famosissimo sulla scena musicale degli anni '80, ha fatto ballare due generazioni con classici come "Future Woman", "One More Mission", "On the Road Again" e tanti altri ed interpretato anche super hit come "Up & Down". Apprezzata conferma telefonica allo 02-7560225 o via email a info@pelledoca.org

Info, orari, prezzi e dettagli su ogni party Pelledoca su Facebook

https://www.facebook.com/pg/PELLEDOCAMILANO/events/

Pelledoca Milano

02-7569225, 348-1636345, 347-2499245

Info@pelledoca.org

Viale Enrico Forlanini 121 - Milano

Al Pelledoca Milano si balla forte, col sorriso dal mercoledì al sabato. Qui ogni notte, per chi lo desidera, inizia dall'aperitivo e della cena, momenti davvero speciali. Infatti, accanto dj, vocalist, musicisti e performer, Pelledoca ha anche uno staff di cucina di prim'ordine ed è un music restaurant in cui è possibile mangiare anche alla carta, non solo seguendo i comunque eccellenti menu alla carta. La cucina è mediterranea, semplice e genuina. Propone piatti in cui la materia prima è sempre fresca e di primissima scelta. Si spazia dai crudi di pesce alle tartare, dalle burrate alle fiorentine, da gustare alla carta o in formule fisse con menu alla portata di tutte le tasche.