Si è tanto discusso sui moventi sul caso Gregori-Orlandi che oramai non si contano più gli scenari e le piste che si sono succedute nel corso di questi ultimi 42 anni.

Fra la liberazione di Alì Agca e la pista internazionale fanno capolino anche la tratta delle bianche, le ripercussioni sullo IOR, le vicende legate alla pista amical-parentale e molte altre, fino allo sfinimento. Ci sono però alcuni elementi che fanno pensare a tutt'altra serie di motivi, e in particolare ne voglio elencare 2:

LA PISTA SESSUALE



Le scomparse nel 1983 furono molte, c.a. 54 (di cui diverse fecero ritorno a casa successivamente). Tutte erano ragazze di bell'aspetto, di età compresa tra i 14/17 anni, e non è un caso se chi li sceglieva avesse cura di questi particolari.

Per Emanuela e Mirella non fu diverso, e infatti i loro canoni estetici corrispondevano esattamente a questi criteri di selezione, forse da parte di un gruppo o di un individuo (ma anche coppia di individui) dedito alla persecuzione maniacale dell'uccidere.

Nel caso della pista sessuale ho sempre immaginato una sorta di "catalogo", ovvero un album di foto che dovevano servire per classificare le ragazze. Oggi, nell'epoca dei social, sarebbe molto diverso ma all'epoca c'erano le foto e gli adescamenti.

Si avvicinavano le vittime con finti nomi e finte promesse e venivano "selezionate" per richieste future. Uno schifo che va oltre la normale immaginazione ma per un momento, facciamo finta che sia vero.

Il passo successivo era l'inserimento nel mondo del porno oppure la fruizione delle vittime a quelli che io chiamo i "signoroni del potere", ovvero imprenditori, politici, religiosi, diplomatici e via dicendo.

Forse qualche ragazzina stava al gioco, coperta dal denaro e dalle promesse. Forse, qualche altra no e quindi diventava "pericolosa", sacrificabile.

Se questa ipotesi fosse vera magari salterebbero fuori i nomi "intoccabili" di mezza Italia, marcia fino nel midollo, che prendeva parte a tutto questo.



LA PISTA DEL SERIAL KILLER



Se esistesse ancora oggi è in mezzo a noi. Magari non era da solo ma parte di questo gruppo/coppia o singolo individuo si è preso gioco di tutti per quasi mezzo secolo.

A breve un approfondimento su quest'ultima ipotesi!