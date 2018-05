Ibiza balla con IDOL, opgni martedì dal 3 luglio al 28 agosto al Sankeys

… ed il 1 giugno IDOL meets Tenax @ Beach Club Versilia

Dal 3 luglio al 28 agosto, ogni martedì, a Ibiza, l'isola più hot del clubbing internazionale, si torna finalmente a ballare italiano. Al Sankeys di Playa d'en Bossa, la zona nevralgica delle disco, ogni settimana va infatti in scena IDOL. E' un party dal forte impatto visivo e musicale che prende vita in uno dei club underground di riferimento sull'isola e non solo. Sankeys infatti è una realtà presente anche a Manchester ed altrove come club, mentre a Londra ogni estate organizza anche un festival importante…

Come tutto ciò che prende vita ad Ibiza, IDOL è decisamente internazionale, ma il suo spirito è anche italiano. Tra gli organizzatori infatti c'è Colours of Sound, azienda italiana operante nel settore dell'intrattenimento musicale. Costituita da professionisti del settore (organizzazione, comunicazione e realizzazione di eventi), Colours of Sound ha iniziato la sua attività nell'estate 2017 organizzando un evento con Bob Sinclar in Liguria e crescendo via via fino appunto ad arrivare al Sankeys Ibiza con IDOL.

IDOL è un simbolo da seguire, il segno da cercare per chi cerca garanzia di divertimento in un mondo che verrà o che è già venuto. Più semplicemente, è un concept che vuol rappresentare un mix di buona musica e divertimento di qualità. IDOL si ispira ad IDOLO, un'opera di Paolo Fiorellini, artista originario di La Spezia. IDOLO è una creazione da cui è facile essere catturati, visto che le grandi statue metalliche sembrano venire da un'altra galassia, da un'altra dimensione, dal big bang da cui ebbe origine il mondo. IDOL è il party perfetto, una festa in cui tutto è un viaggio.

Chi partecipa ad un party IDOL viene trasportato nel futuro, una dimensione sonora piena di deep house e techno che fanno viaggiare. Il dj resident di IDOL al Sankeys Ibiza è Timo Maas, un artista che non ha certo bisogno di presentazioni, visto che tra un dj set e l'altro ha remixato pure brani dei Depeche Mode e Muse. E' lui, uno che ha trent'anni di esperienza ed un carisma unico in console, a curare il ricco line up di ogni appuntamento settimanale. Spiccano già due dj italiani, Diego Donati e Dj King Joshua. Donati da circa10 anni produce Kunique, programma in onda m2o e fa parte del dj duo Donati & Amato: la loro musica ha collezionato supporti da top dj di tutto il mondo e nell'estate 2015 sono stati resident al Paradise di Mykonos. King Joshua è invece un personaggio misterioso: da anni è un ghost producer di successo. Oggi è finalmente pronto a far ascoltare la sua musica al pubblico internazionale.

Ma IDOL non è solo musica: le grandi statue, il tema visivo dell'evento, sono protagoniste anche nell'allestimento multimediale del club. Tra schermi, palchi e console si fanno notare anche artisti e ballerini, per un'esperienza a tratti ancestrale, a tratti decisamente tecnologica.

IDOL durante l'estate 2018 IDOL farà ballare anche altre location, anche in Italia. Il primo evento italiano è previsto l'1 giugno al Beach Versilia di Cinquale / Forte dei Marmi (Lucca), che ospita il party TENAX meets IDOL (Ibiza). In console si alternano top dj come Marco Faraone, Diego Donati, Philipp + Cole, King Joshua. E' una 'preview' perfetta per gli appuntamenti ibizenchi: dal 3 luglio - 28 agosto, ogni martedì IDOL @ Sankeys Ibiza.

IDOL

FB: https://www.facebook.com/idolexperience/

IG: https://www.instagram.com/idol_experience/

TW: https://twitter.com/Idol_experience

Sankeys Ibiza https://www.facebook.com/SankeysIbiza/

Timo Maas https://www.facebook.com/timomaasfans/

Diego Donati https://www.facebook.com/DJDiegoDonati/

King Joshua https://www.facebook.com/kingjoshuadj/

Colours of Sound https://www.facebook.com/coloursofsoundpage

1/6 Beach Club Versilia - Forte dei Marmi (LU) presenta

TENAX meets IDOL (Ibiza)

https://www.facebook.com/events/200937917369832/