L'abbronzatura è la risposta della nostra pelle ai raggi solari.

Si tratta di un meccanismo di difesa. Quando i raggi arrivano alla pelle questa, per difendersi, produce melanina.

L'abbronzatura è di per sé, quindi, una protezione solare. Ma attenzione, non è sufficiente!

Occorre proteggersi in più modi per potersi esporre al sole in tutta sicurezza. Gli scienziati consigliano:

evitare le ore centrali della giornata

usare una crema con un fattore di protezione di almeno 30

non dimenticare di seguire una dieta sana e varia, ricca di frutta e verdura che ci possono aiutare a fare il pieno di betacarotene e licopene, due preziosi antiossidanti



Ma non è finita qua. Spesso per avere un'abbronzatura invidiabile ci spingiamo oltre e facciamo ricorso ad attivatori e acceleratori dell'abbronzatura e creme autoabbronzanti.

La posizione degli scienziati è la seguente: