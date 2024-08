Quando Giorgia Meloni vinse le elezioni, due anni fa, ci furono personaggi di peso, anche a sinistra, come Stefano Bonaccina, che avevano dato un certo credito a Meloni, definendola “brava e preparata”, dandole il benvenuto dopo che nel Paese si era andati avanti a colpi di governi tecnici. In questo clima politico, Giorgia Meloni veniva vista come il nuovo che avanzava, il ritorno della democrazia dei cittadini.

Mai errore di valutazione è stato più sballato di questo, perché i simpatizzanti della borgata della Garbatella hanno fatto preso a cambiare idea, bollando la premier non solo come incompetente, ma anche come una reazionaria che ha riesumato il fascismo, anche se di bassissimo livello. E così gli ottimisti che le avevano dato credito hanno cominciato a detestarla, come del resto hanno fatto parte degli elettori che hanno compreso di aver preso l'ennesimo “bidone”. Sono gli stessi che hanno capito che Meloni tanta brava e preparata non è, anche alla luce di scelte politiche tutte improntate a favorire i ricchi e a penalizzare i poveri.

Dopo due anni di governo costellato di litigi interni a una maggioranza che sta insieme solo per convenienza, si è capito che Giorgia Meloni non è Margaret Thatcher. È solo una meteora impreparata. Figlia di quel Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante il cui unico scopo è stato quello di riportare il fascismo al governo. Illuminanti, in tal senso, le parole di Pier Luigi Bersani che, parlando delle polemiche nate dopo il 2 agosto, anniversario della strage di Bologna, ha detto: “Sulla strage di Bologna c’è una saldatura tra verità storica, politica e giudiziaria. Se una persona non è in grado di riconoscerla non merita il rispetto degli italiani”.

Bersani ha capito che Giorgia Meloni è tutto fumo e niente arrosto. Sente che la famosa connessione sentimentale tra la premier e gli italiani sta traballando, che il credito concesso dall'opinione pubblica alla puffa mannara è finito, tanto è vero che - secondo un sondaggio di Lab - gli italiani hanno detto che preferirebbero che a guidare la destra siano Marina o Pier Silvio Berlusconi, sicuramente più moderati rispetto a due scalmanati conclamati come Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Le parole di Meloni sulla strage di Bologna hanno rinfocolato la polemica sull’intreccio tra Fratelli d'Italia e la destra eversiva che “bomba su bomba è arrivata a Roma”, parafrasando una canzone di Antonello Venditti. Ma il problema è più serio. C'è una volontà di riscrivere la storia, affermando che la stragi avvenute in Italia negli anni Settanta non erano di matrice fascista. Basta ascoltare Federico Mollicone il quale ha affermato che “le sentenze sono un teorema per colpire la destra”. Una frase che conferma il tentativo di delegittimare la magistratura che da anni indaga sul ruolo dei neofascisti nell’eversione degli anni di piombo.

Il punto è che Fratelli d'Italia ha una natura reazionaria. Le manganellate sui giovani che protestavano per la guerra in Palestina; gli assalti dei fan di Fratelli d'Italia alla sede dei sindacati; l'ostilità verso i media ostili; la tendenza a chiudere un occhio sulla Gioventù Nazionale che osannava Mussolini e su Ignazio La Russa che ha il busto del duce nel salotto di casa, sono una deriva reazionaria che ha avuto conferma, a livello estero, anche con il voto contro Ursula von der Leyen e la speranza che in Francia e in Germania trionfassero l'estrema destra. Se sulla politica interna la premier delude, sulla politica estera fa ridere, dimostrando come la “preparata” Giorgia Meloni non è altro che l’ennesima fuffa della politica italiana.