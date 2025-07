Herbalife SKIN è una linea completa per il benessere del viso che offre creme, sieri, detergenti e maschere idratanti e nutrienti, realizzati con Aloe vera, vitamine antiossidanti C ed E, e una miscela di ingredienti botanici. Adatti ad ogni esigenza, rendono la pelle più morbida, compatta e radiosa. Tanti prodotti per un rituale di bellezza della pelle del viso specifico per l’estate, stagione in cui la pelle ha bisogno di cure speciali. La skincare Herbalife accompagna ogni momento della giornata, per detergere, tonificare, proteggere e idratare.

Ecco alcune proposte della linea:

Herbalife SKIN Detergente Lenitivo all'Aloe​, con Aloe vera, è l’ideale per una delicata pulizia del viso. Basta massaggiare dolcemente sulla pella umida con movimenti circolari e poi sciacquare con acqua tiepida e asciugare tamponando la pelle. Un detergente ultra-setoso da usare al mattino e alla sera per rimuovere il trucco, il sebo in eccesso e le impurità. (Prezzo: 31,09 euro).

Herbalife SKIN Crema Idratante SPF 30 offre alla pelle una protezione UVA/UVB ad ampio spettro. Formulata con una miscela delicata di vitamina B3 (Niacinamide), C (Ascorbilglucoside), E (Tocoferil acetato) e Aloe vera lascia la pelle liscia e morbida. La Crema Idratante SPF 30 è formulata per l'uso diurno quotidiano e si adatta perfettamente alla routine di cura della pelle. (Prezzo: 60,63 euro).

Herbalife SKIN Crema Notte Rigenerante​ dona alla pelle del viso l’idratazione profonda di cui ha bisogno durante la notte, per una pelle più morbida e liscia. Applicare dopo aver utilizzato detergente, tonico e siero. (Prezzo: 60,63 euro).

​​Herbalife SKIN Collagene Skin​ al gusto di fragola e limone è una nutrizione mirata per la pelle. Oltre ai noti benefici apportati dal collagene, è ricco di vitamine e minerali per contribuire non solo al benessere della pelle, ma anche quello dei capelli e delle unghie[1]. È un prodotto a base di Verisol® P: fonte di peptidi bioattivi di collagene puro, derivati dal collagene di tipo I e III, la cui capacità di ridurre le rughe degli occhi e migliorare l'elasticità della pelle è stata scientificamente provata e i primi risultati sono visibili già dopo quattro settimane. Dai 25 anni in poi, Collagene Skin è un valido supporto per prendersi cura della pelle ogni giorno, sempre nell'ambito di un'alimentazione variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Per assumerlo correttamente basta sciogliere un misurino (5,7 g) di prodotto in 250 ml d’acqua e consumarlo, una volta al giorno, durante il pasto. (Prezzo: € 80,32).

Per scoprire tutta la linea Herbalife SKIN, clicca qui: www.herbalife.com/it-it/u/category/per-obiettivo/cura-della-pelle-del-corpo/cura-della-pelle

1 Biotina, Iodio, Vitamina A e Zinco contribuiscono al mantenimento di una pelle normale. Biotina, Selenio e Zinco contribuiscono al mantenimento di capelli normali. Selenio e Zinco contribuiscono al mantenimento di unghie normali.

Informazioni su Herbalife Ltd.

Herbalife (NYSE: HLF) è un'azienda e una community leader nel settore del benessere che dal 1980 cambia la vita delle persone grazie a prodotti nutrizionali eccellenti e all'opportunità di business per i suoi Distributori Indipendenti. L'azienda offre prodotti sviluppati scientificamente ai consumatori di oltre 90 mercati, attraverso i Distributori Indipendenti che forniscono coaching individuale e una comunità di supporto che ispira i clienti a condurre uno stile di vita più sano e attivo per vivere al meglio. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.herbalife.com/it-it