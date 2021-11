Il weekend al Qi Clubbing di Erbusco (BS) si prospetta come sempre tutto da vivere, anche nel weekend del 26 e 27 novembre 2021. In main room venerdì 26 novembre, dopo il consueto dinner show, la festa si infiamma con Nasty Night / Reggaeton in da Club - Black Edition. In console c'è Dj Dropsy - Jake la Furia official dj insieme a Loira Linda. Al microfono invece arriva Citybase.

Sabato 27 novembre al al Qi Clubbing di Erbusco (BS) la festa è invece Candy Love ed è un appuntamento fa vivere già a partire dall'ora di cena, che come sempre è accompagnata da uno spettacolo tutto da vivere a cura di Black Label Events. ll dj resident è A. Lopex, mentre alla voce c'è Kevin Salvato.

Chi ha voglia di regalarsi un Capodanno 2022 da sogno può già prenotare al Qi Clubbing di Erbusco (BS). Una cena di qualità, esclusivi Show da godere durante la cena, animazione e tanto spettacolo. Cenone luxury e ingresso in disco costano 120€ a persona, con tutta una serie di servizi perfetta per dedicarsi solo al divertimento: cenone completo - antipasti, primi e secondi piatti, dessert - con bevande incluse (acqua e una bottiglia di vino ogni quattro persone), brindisi di mezzanotte, tavolo riservato per tutta la notte in zona ristorante, ingresso in discoteca, posto auto riservato e guardaroba incluso. Chi invece preferisce festeggiare la mezzanotte altrove e poi venire a ballare al Qi Clubbing trova comunque un'offerta allettante (35€ uomo, 30€ donna, ingresso in disco con consumazione)

Tutte le informazioni sulla serata sono a disposizione sulla pagina Facebook di Qi Clubbing, a questo link: https://www.facebook.com/events/323444592938508

Riassumendo, anche nel weekend del 26 e 27 novembre 2021 e Capodanno 2022 al Qi Clubbing di Erbusco (BS), si vive con gli amici il mix vincente che questo spazio propone in modo unico per iniziare al meglio le proprie serate. Ovvero dinner show di qualità assoluta che mettono insieme ristorazione di alta qualità, servizio sempre curato, musica live di qualità ed 'intrattenimento che regala emozioni con spettacoli mozzafiato pieni sound, coreografie, luci colorate ed effetti speciali... Tutto questo coordinato da Black Level Events e dall'art director Emiliano Milano. E dopo il dinner show, il divertimento continua fino alle 4 del mattino.

Qi clubbing

Via Dell'industria, 83 - Erbusco (BS)

Uscita A4: Rovato

Dinner show dalle 21, party da mezzanotte in main room (in Vip Lounge dalle 23:30)

Info e prenotazioni (dinner show: prenotazione obbligatoria)

(+39) 340 969 1787

Tutte le info sul Capodanno Qi Clubbing - Erbusco (BS)

