La serie A riparte dalla 9.a giornata. Ecco quando saranno recuperate le partite non disputate per la morte di Astori

Le partite dell'8.a giornata di ritorno del campionato di Serie A che avrebbero dovuto essere disputate domenica 4 marzo, rinviate in segno di lutto per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, saranno recuperate secondo il seguente programma:



martedì 3 aprile

ATALANTA – SAMPDORIA ore 18.30

GENOA – CAGLIARI ore 18.30

UDINESE – FIORENTINA ore 18.30



mercoledì 4 aprile

BENEVENTO – HELLAS VERONA ore 17.00

CHIEVO VERONA – SASSUOLO 2018 ore 18.30

TORINO – CROTONE 2018 ore 18.30

Per quanto riguarda, invece, il derby di San Siro tra Milan e Inter, data e ora del match non sono state comunicate.





Tra i prossimi appuntamenti della Seria A, che questo fine settimana inizierà con la sfida di venerdì tra Roma e Torino, da segnalare che Inter-Napoli, in programma domenica 11 marzo alle ore 20:45, sarà una partita speciale non solo in chiave campionato, ma anche per i festeggiamenti che la precederanno, per celebrare il 110° anniversario della squadra meneghina.

Prima dell'inizio dell'incontro, infatti, a partire dalle 20:30 è stato organizzato un imperdibile spettacolo sul campo, contornato dalle coreografie sugli spalti. Una festa, quella nerazzurra, che inizierà venerdì sera, proprio in occasione del "compleanno" del club, fondato il 9 marzo 1908.

In una serata evento, saranno scelti tra 12 candidati (3 per ruolo) i primi 4 migliori giocatori di sempre che entreranno a far parte della "Hall of fame" nerazzurra.

Per il ruolo di portiere sono in lizza Zenga, Pagliuca e Toldo, per quello di difensore Zanetti, Facchetti e Bergomi, per quello di migliore centrocampista Mazzola, Matthaus e Stankovic, mentre per quello di attaccante Ronaldo, Altobelli e Meazza.

Alla serata, condotta da Amadeus e da Elenoire Casalegno, insieme a tanti campioni in arrivo da tutto il mondo - tra cui Ronaldo - saranno presenti Steven Zhang, la dirigenza interista, Massimo Moratti, Tronchetti Provera, Ernesto Pellegrini e molti dei "tifosi più famosi. Mancherà "solo" la squadra, attesa domenica dal big match con il Napoli, anche se sarà presente il tecnico Luciano Spalletti.