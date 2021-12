Bagheria, Liceo Scientifico “G. D’Alessandro”

18 Dicembre, alle 17.00



Si svolgerà a Bagheria, sabato 18 dicembre, alle 17.00, presso la sede centrale del Liceo Scientifico “G. D’Alessandro” (ubicato in via Sant’Ignazio di Loyola), il concerto dal titolo: “Note sotto l’albero”, dell’Orchestra D’Alessandro Ensemble, diretta da Vincenzo Baldone.

Note sotto l’albero: un evento di solidarietà in favore della Caritas di Bagheria



L’evento musicale, il cui ingresso richiede il Green Pass, sarà improntato all’insegna della solidarietà, come emerge da una nota della dirigente scolastica dell’istituto, la Professoressa Angela Troia: “I partecipanti sono invitati ad esprimere in maniera concreta la solidarietà, nei confronti di chi è più bisognoso, donando generi alimentari (a lunga conservazione), e prodotti per l’igiene personale, e dell’ambiente, in favore della Caritas cittadina”.

Non soltanto uno spettacolo, quindi, ma l’occasione per fare un regalo di Natale, verso i più bisognosi, attende il pubblico invitato ad assistere a “Note sotto l’albero”; in cambio le splendide note offerte dai ragazzi della D’Alessandro Ensemble, diretta da Vincenzo Baldone, che eseguirà musiche di Sousa, Holst, Verdi, Morricone, De Haan, Anderson, Berlin e Coots.

Torna così felicemente, dopo un anno di stop, a causa della crisi pandemica attuale, e le misure restrittive, imposte per contrastarla, il tradizionale Concerto di Natale organizzato dal Liceo Scientifico D’Alessandro in favore della Caritas Cittadina.

La D’Alessandro Ensemble, nata nel Dicembre 2014, da un’iniziativa del Liceo Scientifico “Giuseppe D’Alessandro” di Bagheria, riprende con rinnovato entusiasmo il proprio percorso artistico iniziato anni fa, con i migliori auspici per una strepitosa carriera; basti pensare infatti, al successo ottenuto nel giugno 2018, con la vittoria del primo premio al Concorso: “Beato Padre Pino Puglisi”, in memoria del presbitero barbaramente assassinato dalla mafia nel 1993; la cerimonia di premiazione è avvenuta il 1 ottobre nella prestigiosa location del Teatro Massimo di Palermo, con la Menzione di Miglior Direttore, conferita al giovane Direttore d’orchestra Vincenzo Baldone.

Sulla scia dello stesso entusiasmo, e con la giusta dose di determinazione, riprende anche il percorso umano dei membri della D’Alessandro Ensemble; già in altre occasioni, infatti, la compagine musicale bagherese non ha fatto mancare il proprio sostegno ed il proprio contributo artistico, ma soprattutto umano, ad iniziative rivolte al sociale: un concerti di beneficenza nel 2016 a favore dell’A.I.S.F. (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica), un Concerto di Natale nel Dicembre 2017, per una raccolta di fondi da destinare al Liceo Scientifico, un concerto di beneficenza nell’ottobre 2018 nel corso della manifestazione “DediCare”, organizzata dalla Samot onlus, e dedicata al sostegno delle persone affette da malattie terminali.

La redazione di NewSicily, quindi, non può certamente esimersi dal fare i migliori complimenti all’Orchestra D’Alessandro Ensemble, sicuramente meritati, e degni di lode per il suo impegno nel sociale.

Nicola Scardina