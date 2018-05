Alberto Salaorni & Al-B.Band, un maggio 2018 pieno di concerti: 19/5 Porto San Pancrazio (VR), 25/5 Piper - Verona (...)

Nella seconda metà di maggio 2018 Alberto Salaorni & Al-B.Band, uno dei gruppi live più scatenati in Italia fanno cantare e muovere a tempo tanti spazi diversi. Tra i tanti live, va segnalato quello del 18 maggio all'Opakia Beach di Bardolino, uno spazio perfetto per godersi la musica del gruppo sorseggiando un drink, magari dopo essersi rilassati già dal pomeriggio sotto il sole. La location è senz'altro rilassante. Sabato 19 maggio Alberto Salaorni & Al-B.Band sono poi Grande Festa Porto Maggio @ Porto San Pancrazio (VR) mentre venerdì 25 tornano al Piper di Verona, un altro dei locali simbolo del divertimento in città e non solo.



Capitanati dall'instancabile Alberto Salaorni, gli AL-B.Band sono un gruppo capace di far scatenare ogni tipo di pubblico. Da 15 anni i loro concerti fanno divertire l'Italia e non solo. Riassumendo, sono in tournée da una vita. Il loro slogan è: "live music is back in fashion", ovvero la (bella) musica dal vivo è tornata di moda. Un concerto di questa formazione veronese, una volta vissuto, lo si dimentica difficilmente. Non hanno mai una scaletta definita. Passano da un brano all'altro a seconda dell'atmosfera e del feedback del pubblico. E le loro scelte sono sempre originali. Periodicamente al Al-B.Band registra e pubblica brani originali, molti dei quali sono inseriti nel loro più recente album "Megaphone" disponibile su tutte le piattaforme digitali (ad esempio Spotify: goo.gl/dQzyBN) e su cd. Tra i tanti brani contenuti nell'album, oltre al singolo "Maledettamente Amato", programmato da decine di emittenti radio in tutta Italia, spicca "Hear Me", una ballad in inglese decisamente emozionante.



www.facebook.com/ALBBANDofficial

www.albiband.com/



Alberto Salaorni & Al-B.Band, i concerti a maggio 2018



4/5 Aquardens – Pescantina (Verona)

6/5 Lido Garda Beach – Garda VR

9/5 Milano (Festa Privata)

18/5 Lido Opakia @ Bardolino (VR)

19/5 Grande Festa Porto Maggio @ Porto San Pancrazio (VR)

25/5 Piper Verona