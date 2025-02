Disastro Inter! La Fiorentina domina e vince 3-0 con soltanto 13 giocatori. La Fiorentina cala il tris e batte 3-0 l’Inter nel recupero della 14^ giornata di Serie A.



Nel primo tempo un gol annullato all’Inter, due sfiorati dalla Fiorentina - I nerazzurri prendono subito campo e in poco tempo impegnano De Gea con un destro affilato di Lautaro Martinez da fuori area. Alla mezz’ora l’Inter troverebbe anche il gol del vantaggio con un Carlos Augusto versione rapace, ma l’esterno nerazzurro partiva da posizione di fuorigioco: il guardalinee non sventola, il VAR annulla. Due giri d’orologio dopo, per poco è la Viola a segnare, ma Kean di testa sbatte su Sommer. E al 39’ la Fiorentina ne sfiora un altro, con Dodo lanciato da Kean e impreciso al momento del tiro.

Nella ripresa succede di tutto e la Fiorentina schianta l’Inter. Al 60’ si sblocca la partita con l’1-0 viola firmato da Ranieri. Il difensore corregge in rete un calcio d’angolo di Mandragora, impattando con un sinistro al volo la palla che si insacca a fil di palo, lasciando di stucco Sommer. Il raddoppio arriva 8 minuti più tardi con Kean che sfrutta al meglio il bel cross di Dodo e di testa non lascia scampo a Sommer, bucato per la stessa volta nello stesso angolo. All'89' arriva il tris viola, ancora con Kean. Retropassaggio di Dimarco clamorosamente sbagliato che diventa un assist per il nove viola che trafigge Sommer, fuori dai pali, per la terza volta con un destro a porta vuota: 3-0 per la Fiorentina e festa grossa al Franchi.

La Fiorentina regala a Firenze ed al proprio pubblico una notte da sogno, battendo per 3-0 l'Inter ed infliggendo un duro colpo, anche in chiave classifica, ai neroazzurri, probabilmente alla peggior prestazione stagionale. Lunedì sera il secondo atto della sfida tra Fiorentina ed Inter, che si riaffronteranno a San Siro.

La squadra di Palladino raggiunge la Lazio al quarto posto con 42 punti e fa festa anche il Napoli che resta a +3 sull'Inter.