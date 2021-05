Mercoledì 19 maggio alle ore 12:00 in Aula consiliare si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio d’igiene ambientale, avviato il mese scorso dalla Caruter di Brolo nella città di Milazzo: l’obiettivo della ditta, che gestirà l’appalto per i prossimi sette anni, è fornire ai cittadini tutte le informazioni per una corretta attività di smaltimento dei rifiuti rispettando tutte le indicazioni fornite, per tentare di vincere la grande scommessa di una città più vivibile, più sana, più bella e che a regime dovrebbe comportare anche un risparmio per le famiglie e le aziende.

All’incontro, che si svolgerà in presenza, nel pieno rispetto delle norme anti-covid, ma che potrà essere seguito dai cittadini in streaming sulla pagina istituzionale di FB “Città di Milazzo”, parteciperanno oltre ai responsabili dell’azienda, il Sindaco Pippo Midili ed i funzionari dell’ufficio Ambiente di Palazzo dell’Aquila.