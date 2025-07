Viaggi esclusivi per assistere ai più grandi appuntamenti sportivi del 2025 tra tennis, basket, Formula 1 e MotoGP e visitare nuove destinazioni tutte da scoprire.

Lo sport è un’emozione che unisce tutti, regalando adrenalina pura a chi è sugli spalti. Per gli appassionati di sport Made by Turisanda offre la possibilità di assistere a grandi eventi in Italia e nel mondo, combinando l'esperienza sportiva con il piacere di viaggiare. Le proposte permettono di vivere da protagonisti gli appuntamenti più importanti, visitando al contempo destinazioni straordinarie. Esperienze su misura per vivere emozioni uniche, con match e gare di prestigio che sapranno tenere tutti col fiato sospeso fino all'ultimo minuto.

Per tutto quest’anno e il prossimo, Made by Turisanda offrirà una programmazione ampia di opportunità: dagli incontri di NBA al leggendario Madison Square Garden di New York, ai circuiti internazionali di Formula 1 e MotoGP, senza dimenticare il grande Tennis. Tra gli imperdibili appuntamenti del calendario sportivo spiccano, infatti, quelli legati al mondo tennistico, diventato sempre più popolare negli ultimi anni, tra cui i quattro grandi Slam: gli Australian Open a Melbourne, gli Open di Francia a Parigi, Wimbledon a Londra e gli US Open a New York. I viaggi Tennis Experience includono biglietti per il match, esperienze esclusive, voli diretti, soggiorno in hotel 4 stelle e assistenza h24.

Inoltre, tra le novità, Made by Turisanda ha avviato una collaborazione con i Carota Boys, cinque amici, tennisti amatoriali e content creator che seguono Jannik Sinner nei tornei di tutto il mondo e raccontano il tennis in modo spontaneo e originale, con ironia e passione. La prima proposta di viaggio con loro riguarda gli US Open di New York, con partenza il 28 agosto: un viaggio di gruppo da 4 o 6 notti durante il quale assistere agli US Open in compagnia dei Carota Boys e godersi New York, scoprendo alcune delle attrazioni più iconiche della città.

Per gli appassionati di basket, MotoGP e Formula 1, ci sono numerose possibilità e itinerari che rappresentano una porta d'accesso esclusiva agli eventi sportivi più amati. Sempre a New York, ad esempio, si potranno vivere le emozioni della prossima stagione NBA, che si svolgerà da gennaio ad aprile 2026, con un tour di 5 notti, presto disponibile su Turisanda.it e nelle migliori Agenzie di Viaggi. La proposta comprende i biglietti per la partita dei famosissimi New York Knicks contro le più grandi squadre di basket al Mondo, ingresso al Madison Square Garden due ore prima dell’inizio del match per incontrare i giocatori e assistere al riscaldamento, soggiorno in hotel a scelta tra alcune delle migliori proposte del brand, volo diretto Neos da Malpensa e assistenza h24.

Gli amanti della velocità e dei motori, invece, potranno partecipare ad alcune delle tappe più prestigiose di Formula 1 e MotoGP. Il calendario per gli appassionati di corse automobilistiche va dallo storico circuito di Monza al Gran Premio di Imola, da quello di Barcellona fino ad Abu Dhabi, Singapore e Miami. Per le competizioni su due ruote, le gare del Mugello, San Marino, Jerez, Valencia e Barcellona offriranno l'occasione unica di vivere da vicino le strategie e l'adrenalina che precedono ogni gara.