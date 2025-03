“Himalaya” è il titolo del nuovo singolo del cantautore romano Gimbo realizzato in collaborazione con la band Ned Ludd, in uscita venerdì 28 marzo in tutte le piattaforme digitali per Redgoldgreen Label.

Dopo l’ultimo singolo “Qualcosa di vero”, Giampietro Pica, questo il nome del cantante e chitarrista Gimbo, torna con un brano che sposa appieno la forza e la semplicità del cantautorato folk.

Himalaya é una canzone che attraversa le fragilità delle convinzioni e tocca i limiti delle scelte. Il titolo rimanda all'immaginario collettivo per il quale l'Himalaya è quanto di più remoto ci sia, e che qui é visto come la misura di cosa manca per capire sé stessi e gli altri ed essere felici. Così, in un attimo, tra un errore o un riscatto si vive la grande distanza tra le aspettative e la realtà.

Una linea vocale dalla matrice dylaniana incontra qui le sonorità irish dei veterani Ned Ludd. Gianluca Spirito (mandolino, ukulele, chitarre), Giovanni Di Folco (fisarmonica) e Alessandro Mazziotti (flauti e whistle), accompagnano con un delicato tappeto sonoro le ispirate rime di Gimbo.

Himalaya è il primo capitolo di una serie di pubblicazioni e concerti di cui sarà protagonista Gimbo per tutto il 2025.