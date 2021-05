Milan 76, Napoli 76 e Juventus 75 si giocheranno nel prossimo turno di Serie A i due posti rimasti per la qualificazione alla Champions 2021/22. Il Napoli se la vedrà con il Verona in casa, la Juventus con il Bologna in trasferta - entrambi incontri abbordabili - mentre il Milan dovrà andare a giocarsi l'accesso al massimo torneo europeo a casa dell'Atalanta, a Bergamo.

Milan e Napoli per essere sicure dell'accesso devono vincere, la Juventus invece deve vincere e sperare che una delle altre due pareggi o venga sconfitta.

Ma se una vittoria per Juventus e Napoli appare quasi scontata, non sembra altrettanto per il Milan, che può però sperare in una Atalanta (già qualificata per la Champions) "ammorbidita" e soddisfatta da una possibile vittoria in Coppa Italia nel match di mercoledì contro i bianconeri.

A complicare il cammino della squadra di Pioli la partita di domenica contro il Cagliari, terminata con uno 0-0 che ha interrotto una serie di 15 successi interni consecutivi contro i sardi e mette i rossoneri davanti all'unico risultato possibile per centrare la Champions senza dipendere dagli altri campi: la vittoria in trasferta contro l'Atalanta.

Il Cagliari, grazie a Semplici, festeggia invece una salvezza che al 90' della sfida contro il Parma sembrava ormai compromessa.