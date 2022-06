Abbiamo incontrato Dj Lopez, che con la sua label Clubhouse Music e tanti dj set regala ritmo ed emozioni. Lo fa con release e musica, da ballare in giro per l'Italia e non solo. "Nel mio mondo ci sono tante novità, dovute ai nuovi stimoli estivi e ad una voglia ritrovata di fare festa. Per ciò che pubblico con la mia label Clubhouse Music devo ringraziare le nuove energie di Dj Pando, che la sta gestendo con me... con tante nuove produzioni e collaborazioni", spiega Lopez Dj. Leggete bene, con attenzione, perché di cose, tra musica e sport Lopez Dj ne fa parecchie. E tutte ad alta velocità!



Ci racconti il tuo nuovo singolo "No Shoes"?

Esce proprio sulla mia Clubhouse Music, si chiama "No shoes", ed è stato creato insieme a Pando e Mitch B. E' una traccia euro dance, che ha dentro tutta l'energia dell'estate, e racconta della voglia di fare festa in piscina o in spiaggia, "senza scarpe". E' un mood che riproporremo anche in una playlist di Spotify, ed un nuovo format che farà ballare la gente nelle piscine e nelle spiagge.



Cosa intendi quando dici che sei un "Athletic Dj"?

Da diversi anni ho ricominciato a fare gare di atletica, come facevo da "giovane", e unendo il lavoro da dj che svolgo con ottimi risultati in vari tipi di eventi, mi sono inventato questa nuova definizione. Athletic Dj sarebbe un Dj specializzato negli eventi sportivi, che oltre ad una conoscenza musicale adatta al tipo di evento, conosce le regole, ed i tempi delle varie discipline... e per questo riesce ad enfatizzare i vari momenti degli eventi con il sound giusto. Quest'anno ho in programma oltre 15 gare d'atletica in pista per le gare, alcune delle quali sono Meeting internazionali.



Cosa succederà al Comacchio Beach Festival l'11 giugno?

Sabato 11 parteciperò al Comacchio Beach Festival per la seconda volta. Nella prima parte dell'evento saranno protagonisti i cantanti vincitori degli ultimi contest televisivi. Poi in collaborazione con Radio Bruno, farò il mio set in videomix, ovvero farò ballare il pubblico presente suonando i video delle hit di questa estate e non solo. Ci sarà un palco con Mega Ledwall sulla spiaggia di Porto Garibaldi - Comacchio (FE), e l'ingresso sarà libero. Per non farmi mancare niente, la mattina di sabato 11 sarò invece a Grosseto per provare a vincere il titolo di Campione Italiano dei 100m della mia categoria, prima di volare a Comacchio.



Che sound credi ascolteremo e balleremo la prossima estate?

La gente, lo vedo nelle serate, ha voglia di leggerezza. Credo che andrà forte la dance, con remix delle hit pop e Italiane. Infatti la prossima release in uscita il 24 giugno sarà una traccia che inneggia all'amore, creata insieme a Gary Caos, scritta e cantata dalla splendida voce di Gary Nesta Pine, quello di Love Generation, non a caso il titolo è "Love Love Love". Tra le varie date di giugno, ci anche tengo a segnalare che suonerò anche il 25 a Sassuolo allo Youth Festival, prima di Klingande.